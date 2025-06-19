Производство электроэнергии в Латвии за 5 месяцев 2025-го сократилось почти на 20%

Производство электроэнергии в Латвии за первые пять месяцев 2025 года сократилось почти на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Особенно пострадала гидроэнергетика – падение на 36,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Существенно уменьшились и газовая, а также ветровая генерация. Все это, по оценкам аналитиков, закономерный результат и прямые последствия разрыва с БРЭЛЛ, из которого Латвия, Литва и Эстония решили выйти, отключившись от Беларуси и России. Вместо этого страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей. Впоследствии там начался резкий рост тарифов на электричество – в два, а то и в три раза.