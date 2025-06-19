За последние часы иранская сторона выпустила более 20 ракет в Израиль

Ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной и опасной. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. За последние часы иранская сторона выпустила более 20 ракет, которые упали в центральной и южной части еврейского государства, в том числе и Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению израильских властей, один из ударов пришелся на больницу города Беэр-Шева на юге страны. Зданию нанесен серьезный ущерб, людей просят не приходить в клинику. Сообщается о 25 пострадавших. Армейское командование призвало израильтян оставаться в убежищах. В свою очередь Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам. Взрывы прогремели на заводе по производству тяжелой воды в Араке и в районе реактора в Хондабе. Израильские военные призвали жителей срочно покинуть города. Многие иранцы спасаясь от бомбежек убегают в Турцию.

Фатих, менеджер турецкого отеля:

Обычно иранские туристы составляют около 50 % гостей местных отелей в этот период, но в последние дни из-за обострения конфликта этот показатель вырос до 80 %. Мы надеемся, что эти трудности как можно скорее прекратятся и люди начнут жить вместе в мире и счастье.

Ситуацию осложняет и возможное вмешательство США в конфликт. Как сообщили в администрации Белого дома. Трамп уже утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации, поскольку рассчитывает, что Тегеран откажется от своей ядерной программы. Предполагается, что окончательное решение о нанесении удара будет принято в ближайшее время.