Новости по тегу #Игорь Чешик

В стране действует система трехэтапного контроля: проверка сырья, процесса переработки и готовой продукции. Для этого существует более 500 лабораторий и постов.
Учеными НАН и сотрудниками Полесского радиационно-экологического заповедника разработана компьютерная модель, которая сможет спрогнозировать динамику природно-растительных комплексов пострадавших территорий вплоть до 2050 года.
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