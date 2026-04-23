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Новости по тегу #Игорь Чешик

Генпрокуратура: за последние годы не возбуждено ни одного дела о продаже загрязненной радиацией продукции
23 апреля 2026 14:15

Генпрокуратура: за последние годы не возбуждено ни одного дела о продаже загрязненной радиацией продукции

В оборот вернули 20 тыс. га! Как работают на восстановленных землях после Чернобыльской аварии
25 апреля 2025 15:07

В оборот вернули 20 тыс. га! Как работают на восстановленных землях после Чернобыльской аварии

Беларусь может гордиться прогрессом! Как изменилась страна за 30 лет института президентства?
10 июля 2024 18:33

Беларусь может гордиться прогрессом! Как изменилась страна за 30 лет института президентства?

Город-призрак и десятки пустых деревень! О чём молчит Чернобыльская АЭС – подробности катастрофы
28 апреля 2024 18:05

Город-призрак и десятки пустых деревень! О чём молчит Чернобыльская АЭС – подробности катастрофы

Площадь загрязнения сократилась вдвое – как в Беларуси обеспечивают радиационную безопасность?
26 апреля 2024 19:06

Площадь загрязнения сократилась вдвое – как в Беларуси обеспечивают радиационную безопасность?

Где в Беларуси реабилитируют пострадавших от аварии на ЧАЭС? Рассказываем о двух центрах
26 апреля 2024 17:53

Где в Беларуси реабилитируют пострадавших от аварии на ЧАЭС? Рассказываем о двух центрах

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?
30 апреля 2023 16:46

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?

Игорь Чешик о Чернобыле: это был шок из-за незнания – наверное, такая масштабная радиационная катастрофа была в мире впервые
23 июля 2020 11:41

Игорь Чешик о Чернобыле: это был шок из-за незнания – наверное, такая масштабная радиационная катастрофа была в мире впервые