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Выставка «Первый в первом регионе» проходит в Бресте

10 июля 2024 13:58
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Дата, вошедшая в историю. Сегодня Республика Беларусь отмечает 30-летие института президентства. В этот день 1994 года завершился второй тур выборов главы государства, в которых, набрав более 80 % голосов, победил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка «Первый в первом регионе» проходит в Бресте-1

В честь столь значимого для нашей страны события в Бресте прошла диалоговая площадка, а в кинотеатре «Беларусь» открылась тематическая выставка «Первый в первом регионе».

Выставка «Первый в первом регионе» проходит в Бресте-4

Передвижную экспозицию организовали по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи. Работой по поиску архивных фотографий занимались студенты. На планшетах представлены снимки, на которых изображен глава государства во время рабочих визитов в Брестскую область. 30 работ – по числу лет института президентства. Взглянуть на исторические кадры можно до 12 июля.

Выставка «Первый в первом регионе» проходит в Бресте-7

Игорь Король, аналитик Брестского областного отделения БИСИ:
Благодаря институту президентства, благодаря тому, что в 1994 году мы сделали правильный выбор, у нас сегодня есть прекрасная, цветущая страна, в которой нам приятно жить, приятно будет жить нашим детям и внукам. Наверное, в этом и есть простое человеческое счастье.

О том, какой путь прошла Беларусь за три десятка лет и чего добилась благодаря крепкой президентской власти, говорили на диалоговой площадке. Участниками дискуссии стали около 230 человек.

Фильм к 30-летию института президентства смотрите на телеканале СТВ 10 июля в 18:45.

# Государственная политика # общество

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