Выставка «Первый в первом регионе» проходит в Бресте

Дата, вошедшая в историю. Сегодня Республика Беларусь отмечает 30-летие института президентства. В этот день 1994 года завершился второй тур выборов главы государства, в которых, набрав более 80 % голосов, победил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь столь значимого для нашей страны события в Бресте прошла диалоговая площадка, а в кинотеатре «Беларусь» открылась тематическая выставка «Первый в первом регионе».

Передвижную экспозицию организовали по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи. Работой по поиску архивных фотографий занимались студенты. На планшетах представлены снимки, на которых изображен глава государства во время рабочих визитов в Брестскую область. 30 работ – по числу лет института президентства. Взглянуть на исторические кадры можно до 12 июля.

Игорь Король, аналитик Брестского областного отделения БИСИ:

Благодаря институту президентства, благодаря тому, что в 1994 году мы сделали правильный выбор, у нас сегодня есть прекрасная, цветущая страна, в которой нам приятно жить, приятно будет жить нашим детям и внукам. Наверное, в этом и есть простое человеческое счастье.

О том, какой путь прошла Беларусь за три десятка лет и чего добилась благодаря крепкой президентской власти, говорили на диалоговой площадке. Участниками дискуссии стали около 230 человек.