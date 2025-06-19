В Польше продолжают расти цены на продукты

В Польше продолжается рост цен. Это зафиксировано в отчете Института изучения экономических проблем. Только в мае покупательская корзина в среднем подорожала почти на 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это коснулось 17 категорий, включая продукты питания, безалкогольные напитки, детские товары и бытовую химию. Лидером по росту цен в Польше стали фрукты, их стоимость взлетела более чем на 13 %. В списке «не всем по карману» также молочная продукция, которая стала дороже на 9 %, следом идут сливочное и растительное масло. Эксперты считают, что это стало следствием экономических проблем, которые переживает Польша. В частности высокие издержки на производство и логистику, включая расходы на энергию, корма для животных, транспорт и заработную плату.