В Беларуси продолжается работа по реконструкции устаревших ферм

Историческая дата. 30 лет институту президентства в Беларуси. В этот день 1994 года завершился второй тур выборов главы государства, в которых, набрав более 80 % голосов, победил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна визитная карточка Беларуси – качественные продовольственные товары. В 2005 году Александр Лукашенко инициировал программу развития села, которая включала в том числе модернизацию животноводческих ферм в современные молочно-товарные комплексы. В эффективности такого подхода убедились все, и сегодня работа по реконструкции устаревших ферм продолжается.

Сергей Федченко, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия:

Показатель один – эффективность работы и уровень производства. У нас на этих комплексах сегодня содержатся порядка 65 % дойного стада. Производится там около 75 % молока. Экономическая эффективность намного выше – достигает 20-25, 30%. Рентабельность молока.