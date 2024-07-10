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В Беларуси продолжается работа по реконструкции устаревших ферм

10 июля 2024 10:49
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Историческая дата. 30 лет институту президентства в Беларуси. В этот день 1994 года завершился второй тур выборов главы государства, в которых, набрав более 80 % голосов, победил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжается работа по реконструкции устаревших ферм-1

Еще одна визитная карточка Беларуси – качественные продовольственные товары. В 2005 году Александр Лукашенко инициировал программу развития села, которая включала в том числе модернизацию животноводческих ферм в современные молочно-товарные комплексы. В эффективности такого подхода убедились все, и сегодня работа по реконструкции устаревших ферм продолжается.

В Беларуси продолжается работа по реконструкции устаревших ферм-4

Сергей Федченко, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия:
Показатель один – эффективность работы и уровень производства. У нас на этих комплексах сегодня содержатся порядка 65 % дойного стада. Производится там около 75 % молока. Экономическая эффективность намного выше – достигает 20-25, 30%. Рентабельность молока.

В Беларуси продолжается работа по реконструкции устаревших ферм-7

Сегодня достижения Беларуси в секторе АПК показательны, в том числе для зарубежных специалистов. Тем не менее, как неоднократно подчеркивал глава государства, расслабляться нельзя. Требовательность Президента к руководителям всех отраслей высока. Ведь труд еще не нашли чем заменить. И именно трудом Александр Лукашенко вместе с белорусами изменил нашу страну за три десятилетия и продолжает менять. Инновации и технологии прочно вошли в нашу жизнь. Например, искусственный интеллект помогает в реализации крайне тяжелых хирургических операций в сфере онкологии и не только.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Сергей Федченко # Александр Лукашенко

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