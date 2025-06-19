В США прошли протесты против израильских бомбардировок Ирана

В США вспыхнули протесты против бомбардировок Ирана Израилем. Демонстрации и пикеты инициировали американские молодежные организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни людей собрались возле Белого дома, призывая Дональда Трампа убедить израильские власти прекратить обстрелы Тегерана и других городов Исламской Республики. Возмущение демонстрантов вызвало сообщение о возможном участии в конфликте Соединенных Штатов. Протестующие потребовали остановить переброску войск на Ближний Восток и вернуть военнослужащих на Родину.