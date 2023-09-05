Беларусь и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве. Наталья Кочанова о совместных интересах стран

От АПК и промышленности до медицины и туризма. Визит парламентской делегации Узбекистана в Беларусь способен придать новый импульс сотрудничеству во всех сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом убеждены участники первого совместного женского бизнес-форума, который в эти дни проходит в нашей стране. Основа двустороннего взаимодействия – конечно, добрые и дружеские отношения между главами государств обеих стран. Развивать сотрудничество более динамично во второй день форума договорились парламентарии.

Опыт сотрудничества Беларуси и Узбекистана способен стать примером для многих стран. О таком взаимном стремлении в эти дни говорят участники первого совместного женского бизнес-форума. Сегодня всего второй день, но бизнес-круги и парламентарии уже перешли от слов к делу. Так, между Советом Республики и Сенатом Узбекистана подписан новый документ. В меморандуме о сотрудничестве прописаны взаимные интересы, за которыми уже последовали конкретные шаги по реализации совместных проектов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня очень важно чтобы поддержка на международных площадках была ощутима. Потому что мы знаем, как развиваются наши страны, реальную ситуацию, которая складывается в наших странах. И это не та ложная информация, которую зачастую используют европейские парламентарии, не зная, что происходит в нашей стране, как живут люди, а просто для того, чтобы облить грязью наш народ и страну, делают какие-то заявления. А это наши коллеги-парламентарии, которые реально приезжают сюда, видят, как развивается страна, как живут здесь люди. Наша политика, которая проводится в нашей стране, как сегодня очень правильно сказал Президент, – это обычная жизнь наших граждан. И мы будем делать все для того, чтобы эта жизнь была комфортная, удобная, чтобы наша страна была суверенная и независимая.

Читайте также:

Равшанбек Алимов: делегация Узбекистана ощутила в Беларуси очень теплое, братское отношение

Лугина: объем товарооборота с Узбекистаном в рамках легкой промышленности – это еще не предел

Контракты более чем на 60,5 млн! Подвели итоги второго дня белорусско-узбекского форума