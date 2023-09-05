Равшанбек Алимов: делегация Узбекистана ощутила в Беларуси очень тёплое, братское отношение
Диалог о сотрудничестве Беларуси и Узбекистана состоялся в стенах Совета Республики. Именно он является организатором белорусско-узбекского женского бизнес-форума, который должен придать новый импульс взаимодействию между Минском и Ташкентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны не упускают прекрасную возможность выработать алгоритм дальнейшего взаимодействия. Общие интересы обширны: АПК, промышленность, медицина и туризм. А также реализация партнерства в сфере науки и образования.
Равшанбек Алимов, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма:
С первых шагов пребывания наша делегация ощутила очень теплое отношение, братское, родственное отношение. И это является той основой, что сегодня и сотрудничество между парламентами приобретает огромное значение. Я, говоря о визите, об основных его мероприятиях, не могу не отметить состоявшуюся сегодня утром очень важную встречу, где глава белорусского государства принял делегацию парламента Узбекистана. И на этой встрече было очень важно услышать от руководства Беларуси оценку высокого уровня отношениям между Узбекистаном и Республикой Беларусь.
Договоренности парламентарии обеих стран закрепили подписанием меморандумов. Они предполагают разработку специальных дорожных карт, в которых пропишут конкретные действия по проведению совместных мероприятий на территории Беларуси и Узбекистана.
Лукашенко об отношениях с Узбекистаном: я бы очень хотел, чтобы мы перешли к региональному сотрудничеству. Подробности.