Равшанбек Алимов: делегация Узбекистана ощутила в Беларуси очень тёплое, братское отношение

Диалог о сотрудничестве Беларуси и Узбекистана состоялся в стенах Совета Республики. Именно он является организатором белорусско-узбекского женского бизнес-форума, который должен придать новый импульс взаимодействию между Минском и Ташкентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны не упускают прекрасную возможность выработать алгоритм дальнейшего взаимодействия. Общие интересы обширны: АПК, промышленность, медицина и туризм. А также реализация партнерства в сфере науки и образования.