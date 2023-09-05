В ВСУ теперь берут даже с гепатитом. Киев готовится к войне до последнего украинца? Анализ политолога

На каждое предложение о мире, которое звучит от белорусского лидера, Запад отвечает либо провокациями на границе, либо громкими диверсиями в России с применением беспилотников. О том, какие цели преследуют организаторы диверсий, для чего готовят новую волну мобилизации в ВСУ и когда, возможно, наступит мир, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Главная задача диверсий – показать, что война идет на территории России. Но обратите внимание, в Курскую и Белгородскую украинцы больше не заходят. Раньше это делали, потому что был конфликт между Минобороны и «Вагнером», «вагнеровцы» обучали народное ополчение и помогали строить в приграничье оборону.

Поэтому каждая вылазка был поводом, чтобы обвинять армию в бездействии и углублять конфликт между силовыми структурами. Теперь смысла в этом нет, и создается общее информационное давление, когда любую диверсию с беспилотниками (неважно, удачную или неудачную) ярко подсвечивает сеть прозападных СМИ. Второй момент – они показывают, что российское руководство не может отреагировать, оно якобы беспомощно. То есть, когда попали в дом в Москве, по их логике, надо разрушить дом в Киеве. А если этого не происходит (тем более, они замалчивают попадания по своим объектам), то создается картина, что Россия ничего не делает. И даже если российское Минобороны говорит, что объекты поражены, то это все неправда и никакого ответа нет. Конечно, это не так.

Андрей Лазуткин:

Третий момент – красные линии и центры принятия решений, по которым обещали ударить. Это уже давление на российское руководство: смотрите, они не выполняют обещания. Понятно, что координаторы диверсий могут сидеть в бункерах под землей или прикрываться школой или жилым домом. Но проблема в другом: диверсионные сети работают на территории России. Даже если ударить ракетой и обезглавить их, то просто поменяется центр, который отдает команды. Самое сложное – это их создать, а когда они уже есть, они переживут хозяев. Так было с немецкой агентурой после войны, которая потом работала и на американцев, и на британцев, и на кого угодно. А натовские военные за счет диверсий решают свои задачи. Дроны – это война будущего, конечно, если у вас есть деньги. Потому что на земле украинская армия воюет ножками, они берегут технику, и отправляют людей на штурмы пешком. А вот в воздухе и на море отрабатывается новая тактика войны с Россией. В случае с Украиной это диверсии с информационным эффектом. А представьте, что дроны проверят в боевых условиях, доработают, пустят в серию, и все это будет на вооружении стран НАТО против России. Чтобы не 10 беспилотников прилетали на аэродром, а две тысячи летели сразу по всем объектам в зоне их дальности. Но ничего страшного, в эту игру можно играть вдвоем, наши ВВС и ПВО тоже делают выводы. Учатся все: и мы, и они.

Андрей Лазуткин:

Как при этом отвечает Россия? Они наносят удар по заводам и складам, где накапливается техника, и щадят людей, гражданских специалистов. Поэтому часто удары происходят ночью. Второй момент – атаки особо не влияют на обстановку на фронте. А она зависит от того, сколько у ВСУ останется резервов на земле. Давайте посмотрим видео, как сегодня выглядит российская военная пропаганда. Смотрите видео в нашем Telegram-канале. Почему ролик выходит сейчас, а не в начале наступления? Потому что Украина планируют новую волну мобилизации. Под эту задачу Зеленский поменял военкомов, но, что важнее, поменял законодательство. Теперь призывать будут с туберкулезом, гепатитом, ВИЧ-инфекцией, психическими расстройствам, болезнями нервной системы. В нормальной стране таким людям не дадут оружие и даже на кухню не поставят. Для чего им нужна такая мобилизация? Они гонятся не за качеством – такой солдат много не навоюет, а за списочным числом. От количества мобилизованных будет зависеть военный бюджет, который они получат от Запада на следующий год. Скорее всего, в него закладывают еще одну наступательную операцию, требуют новую технику для нового контрнаступа, и под это показывают, что у них есть люди.

Андрей Лазуткин:

А военный бюджет США принимается, как и в других странах, в конце года. Для них это самая дешевая война за последнее время – на нее идет 5 % военного бюджета и примерно 0,3 % американского ВВП. Для сравнения, на войну в Ираке они потратили 2 триллиона долларов, то есть это в 20 раз больше, чем за год в Украине. И это в ценах, которые были 20 лет назад. Но, что важно, примерно четверть расходов в Ираке – это не сами военные операции, а выплаты ветеранам и погибшим. Здесь такой статьи расходов нет – войну сразу удешевили на 25 %, а остальные расходы разложили на европейских союзников. Поэтому если война будет идти на истощение, то быстрее кончатся не западные деньги, а украинский ресурс. Другой вопрос, что за всю операцию в Ираке американцы потеряли примерно 20 танков, а в контрнаступе столько сжигали за удачный день. Поэтому по технике есть проблемы, и кстати, в этом важный посыл ролика: ты оказался здесь, потому командование жалеет «Леопарды», твои родители не откупились, а начальство спрятало на Западе своих детей. В таких вещах нельзя врать, и здесь говорят о том, что всем в Украине и так известно.

Андрей Лазуткин:

Но чтобы получить американские деньги еще на год, Зеленскому надо показать борьбу с коррупцией. Байден этом прямым текстом сказал перед саммитом НАТО. И вот они заменили военкомов, заменили министра обороны, завели уголовные дела против Коломойского и начали проверку военных закупок. Но с коррупцией борются не потому, что американцы честные, а украинцы нет. Украина – это один из вопросов американских выборов, и они вынуждены даже себе в ущерб проводить проверки. А там применяются такие схемы, когда, например, украинская компания участвует в тендере на закупку в США и предлагает больше денег, чем американское Минобороны за тот же заказ. Деньги они платят, по закону США все чисто, а то, что потом эту технику перепродают украинскому правительству в несколько раз дороже, в этом уже как бы виноваты украинцы, а не американцы. То есть абсолютно все можно списать на Зеленского, а самим остаться чистыми. И до конца года они будут изображать бурную антикоррупционную деятельность и грести людей. Деньги они, скорее всего, получат. То есть на то, что война продлится еще год (и с какой интенсивностью), влияет два фактора – это объем финансирования, который по итогу выделят, и то количество мобресурса, которые сможет показать Украина после контрнаступа.

Андрей Лазуткин:

А поскольку на войне зарабатывает еще и Польша (это второй выгодополучатель, после США), они тоже заинтересованы в продлении боевых действий. Буквально вчера появилась новость, что поляки будут экстрадировать мужчин призывного возраста в Украину. По оценке польских СМИ, речь о 80 тысяч человек, хотя всего в Польше около миллиона украинцев. Понятно, большая часть – женщины и дети, но экстрадировать будут тех, кто официально получил вид на жительство. А из стран ЕС только Польша давала украинцам и белорусам документы в упрощенном порядке, то есть возможность легально работать. Получился отстойник мобилизационного ресурса, который специально создавали, если война затянется. Поэтому, кстати, кто поумнее, ехал сразу в Германию. А нашим гражданам, которые получили польские карты побыту, это повод хорошо подумать. Если война продлится не только третий, но и четвертый год, очередь дойдет и до них. Это не сказки белорусской пропаганды, это расчет. Если считать грубо, то Киев сегодня контролирует области, где живет 27 миллионов человек, но эти цифры ничего не говорят. Какой у них остался мобилизационный ресурс, они сами не знают, потому что не было нормально учета. Неизвестно, где находятся и где работают люди. И мобилизовать они могут от 1 миллиона до 6-7 миллионов, смотря сколько они отловят, сколько отбракуют, и смотря какие у них реальные потери.