В ВСУ теперь берут даже с гепатитом. Киев готовится к войне до последнего украинца? Анализ политолога
На каждое предложение о мире, которое звучит от белорусского лидера, Запад отвечает либо провокациями на границе, либо громкими диверсиями в России с применением беспилотников. О том, какие цели преследуют организаторы диверсий, для чего готовят новую волну мобилизации в ВСУ и когда, возможно, наступит мир, расскажет Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Главная задача диверсий – показать, что война идет на территории России. Но обратите внимание, в Курскую и Белгородскую украинцы больше не заходят. Раньше это делали, потому что был конфликт между Минобороны и «Вагнером», «вагнеровцы» обучали народное ополчение и помогали строить в приграничье оборону.
Поэтому каждая вылазка был поводом, чтобы обвинять армию в бездействии и углублять конфликт между силовыми структурами. Теперь смысла в этом нет, и создается общее информационное давление, когда любую диверсию с беспилотниками (неважно, удачную или неудачную) ярко подсвечивает сеть прозападных СМИ.
Второй момент – они показывают, что российское руководство не может отреагировать, оно якобы беспомощно. То есть, когда попали в дом в Москве, по их логике, надо разрушить дом в Киеве. А если этого не происходит (тем более, они замалчивают попадания по своим объектам), то создается картина, что Россия ничего не делает. И даже если российское Минобороны говорит, что объекты поражены, то это все неправда и никакого ответа нет. Конечно, это не так.
Андрей Лазуткин:
Третий момент – красные линии и центры принятия решений, по которым обещали ударить. Это уже давление на российское руководство: смотрите, они не выполняют обещания. Понятно, что координаторы диверсий могут сидеть в бункерах под землей или прикрываться школой или жилым домом. Но проблема в другом: диверсионные сети работают на территории России. Даже если ударить ракетой и обезглавить их, то просто поменяется центр, который отдает команды. Самое сложное – это их создать, а когда они уже есть, они переживут хозяев. Так было с немецкой агентурой после войны, которая потом работала и на американцев, и на британцев, и на кого угодно.
А натовские военные за счет диверсий решают свои задачи. Дроны – это война будущего, конечно, если у вас есть деньги. Потому что на земле украинская армия воюет ножками, они берегут технику, и отправляют людей на штурмы пешком. А вот в воздухе и на море отрабатывается новая тактика войны с Россией.
В случае с Украиной это диверсии с информационным эффектом. А представьте, что дроны проверят в боевых условиях, доработают, пустят в серию, и все это будет на вооружении стран НАТО против России. Чтобы не 10 беспилотников прилетали на аэродром, а две тысячи летели сразу по всем объектам в зоне их дальности. Но ничего страшного, в эту игру можно играть вдвоем, наши ВВС и ПВО тоже делают выводы. Учатся все: и мы, и они.
Андрей Лазуткин:
Как при этом отвечает Россия? Они наносят удар по заводам и складам, где накапливается техника, и щадят людей, гражданских специалистов. Поэтому часто удары происходят ночью. Второй момент – атаки особо не влияют на обстановку на фронте. А она зависит от того, сколько у ВСУ останется резервов на земле. Давайте посмотрим видео, как сегодня выглядит российская военная пропаганда.
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Почему ролик выходит сейчас, а не в начале наступления? Потому что Украина планируют новую волну мобилизации. Под эту задачу Зеленский поменял военкомов, но, что важнее, поменял законодательство. Теперь призывать будут с туберкулезом, гепатитом, ВИЧ-инфекцией, психическими расстройствам, болезнями нервной системы. В нормальной стране таким людям не дадут оружие и даже на кухню не поставят.
Для чего им нужна такая мобилизация? Они гонятся не за качеством – такой солдат много не навоюет, а за списочным числом. От количества мобилизованных будет зависеть военный бюджет, который они получат от Запада на следующий год. Скорее всего, в него закладывают еще одну наступательную операцию, требуют новую технику для нового контрнаступа, и под это показывают, что у них есть люди.
Андрей Лазуткин:
А военный бюджет США принимается, как и в других странах, в конце года. Для них это самая дешевая война за последнее время – на нее идет 5 % военного бюджета и примерно 0,3 % американского ВВП. Для сравнения, на войну в Ираке они потратили 2 триллиона долларов, то есть это в 20 раз больше, чем за год в Украине. И это в ценах, которые были 20 лет назад. Но, что важно, примерно четверть расходов в Ираке – это не сами военные операции, а выплаты ветеранам и погибшим. Здесь такой статьи расходов нет – войну сразу удешевили на 25 %, а остальные расходы разложили на европейских союзников.
Поэтому если война будет идти на истощение, то быстрее кончатся не западные деньги, а украинский ресурс. Другой вопрос, что за всю операцию в Ираке американцы потеряли примерно 20 танков, а в контрнаступе столько сжигали за удачный день.
Поэтому по технике есть проблемы, и кстати, в этом важный посыл ролика: ты оказался здесь, потому командование жалеет «Леопарды», твои родители не откупились, а начальство спрятало на Западе своих детей. В таких вещах нельзя врать, и здесь говорят о том, что всем в Украине и так известно.
Андрей Лазуткин:
Но чтобы получить американские деньги еще на год, Зеленскому надо показать борьбу с коррупцией. Байден этом прямым текстом сказал перед саммитом НАТО. И вот они заменили военкомов, заменили министра обороны, завели уголовные дела против Коломойского и начали проверку военных закупок. Но с коррупцией борются не потому, что американцы честные, а украинцы нет. Украина – это один из вопросов американских выборов, и они вынуждены даже себе в ущерб проводить проверки.
А там применяются такие схемы, когда, например, украинская компания участвует в тендере на закупку в США и предлагает больше денег, чем американское Минобороны за тот же заказ. Деньги они платят, по закону США все чисто, а то, что потом эту технику перепродают украинскому правительству в несколько раз дороже, в этом уже как бы виноваты украинцы, а не американцы. То есть абсолютно все можно списать на Зеленского, а самим остаться чистыми.
И до конца года они будут изображать бурную антикоррупционную деятельность и грести людей. Деньги они, скорее всего, получат. То есть на то, что война продлится еще год (и с какой интенсивностью), влияет два фактора – это объем финансирования, который по итогу выделят, и то количество мобресурса, которые сможет показать Украина после контрнаступа.
Андрей Лазуткин:
А поскольку на войне зарабатывает еще и Польша (это второй выгодополучатель, после США), они тоже заинтересованы в продлении боевых действий. Буквально вчера появилась новость, что поляки будут экстрадировать мужчин призывного возраста в Украину. По оценке польских СМИ, речь о 80 тысяч человек, хотя всего в Польше около миллиона украинцев.
Понятно, большая часть – женщины и дети, но экстрадировать будут тех, кто официально получил вид на жительство. А из стран ЕС только Польша давала украинцам и белорусам документы в упрощенном порядке, то есть возможность легально работать. Получился отстойник мобилизационного ресурса, который специально создавали, если война затянется.
Поэтому, кстати, кто поумнее, ехал сразу в Германию. А нашим гражданам, которые получили польские карты побыту, это повод хорошо подумать. Если война продлится не только третий, но и четвертый год, очередь дойдет и до них. Это не сказки белорусской пропаганды, это расчет.
Если считать грубо, то Киев сегодня контролирует области, где живет 27 миллионов человек, но эти цифры ничего не говорят. Какой у них остался мобилизационный ресурс, они сами не знают, потому что не было нормально учета. Неизвестно, где находятся и где работают люди. И мобилизовать они могут от 1 миллиона до 6-7 миллионов, смотря сколько они отловят, сколько отбракуют, и смотря какие у них реальные потери.
Андрей Лазуткин:
Но если уже начали брать с туберкулезом и гепатитом, явно, что реальная картина в меньшую сторону, а не в большую. Плюс к этому может быть всеобщая мобилизация, у них это называется «общественный резерв», когда призывают всех граждан страны без ограничений. Это уже та самая война до последнего украинца.
Значит ли все это, что Александр Лукашенко зря предлагает им мирные переговоры? С американцами все время идут активные контакты, а сейчас к процессу подключились турки, и войну правда можно закончить в любой момент. Другой вопрос, что ни одна из сторон во время таких контактов не может показывать свою слабость. Поэтому Украина все равно пытается прорвать фронт и одновременно проводит мобилизацию, а русские готовят крупную операцию в направлении Славянска и Краматорска. То есть мир все равно наступит на примерно тех же условиях, но можно было бы избежать большой крови. И поэтому белорусский лидер каждый раз предлагает переговоры.
Это был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».