Вложения в отрасль отбились почти десятикратно! Посмотрели, как убирают сахарную свёклу в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси собрано 98 % зерновых колосовых и зернобобовых и свыше 94 % рапса. Намолочено 7 миллионов 58 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идет уборка гречихи и проса. Обмолачиваются последние поля, но добавляются новые работы. Хозяйства копают картофель. Уже получено свыше 58 тысяч тонн клубней. Приступили и к уборке сахарной свеклы. В 2023 году площади под корнеплоды увеличили более чем на восемь тысяч гектаров. Цель – собрать пять миллионов тонн. Этих объемов хватит, чтобы не только насытить стратегически важным продуктом внутренний рынок, но и заработать. Сахарная отрасль – устойчивый донор пополнения бюджета нашей страны. Беларусь вошла в топ-10 стран, которые поставляют этот продукт на экспорт. Как выглядит старт сахарного сезона, видела Юлия Мычка.

Сахарный караван из восьми машин с полей хозяйства «Кировский райагропромтехснаб» делает уже второй рейс. Впереди у сладкого урожая 80 километров до Осиповичей, а потом столько же, но уже по железной дороге до Слуцка. На комбинате из пыльной золушки с могилевских полей свекла превратится в эталон сладости – сахар. Но чтобы чудо произошло, весь световой день аграрии работают над задачей: как извлечь корень с пользой?

Леонтий Кушеваров, директор сельхозпредприятия «Кировский райагропромтехснаб»:

Сахарная свекла требует затрат немалых, но если получаешь урожай 350-400 центнеров, то по сравнению с зерновыми она в 2-3 раза рентабельнее.

Обычно аграрии не спешат с уборкой сахарной свеклы. Это одна из немногих морозостойких культур, чьи качества с понижением температуры становится только лучше. Но кировских аграриев подгоняют посевные работы. Например, это поле до 15 сентября нужно засеять озимой пшеницей, для которой сахарная свекла – отличный предшественник. К тому же пионерам ранней копки переработчики идут на встречу. Леонтий Кушеваров:

Действуют надбавки на Слуцком сахарном заводе до 15 числа – 15 %. Поэтому посчитали: чего нет? Можно копать выгодно.

Юлия Мычка, корреспондент:

Вес идеальной свеклы – 750 грамм. Но ценится корнеплод, конечно, больше всего за содержание сахара. Визуально и даже на вкус его определить невозможно. Для этого урожай необходимо направить в лабораторию.

В этом хозяйстве свеклу копают третий день. Средняя урожайность на 10 % выше прошлогодней – доходит до 400 центнеров с гектара. С уборкой справляется один комбайн. И это целый завод на колесах, делится впечатлениями механизатор Дмитрий Комар. С начала весны он уже сменил три штурвала. Буряки как индикатор, что уборка урожая выходит на финиш.

Дмитрий Комар, механизатор сельхозпредприятия «Кировский райагропромтехснаб»:

Сразу весной покормили, чтобы был хороший урожай. Выросло, убрали зерновые, а теперь бураки пришли в очередь.

Наслаждаться сахарными горами приходится недолго. Бурты буквально тают на глазах. Почти авторский подход в наполнении грузовых машин демонстрирует Андрей Хлопков. После его загрузки в дороге не потеряется ни один клубень. А недавно профессионал с тридцатилетним стажем получил медаль за трудовые заслуги. И у героя кировских полей есть чему поучиться.

Андрей хлопков, механизатор сельхозпредприятия «Кировский райагропромтехснаб»:

Надо учитывать все: как машину поставить, как подобрать, чтобы меньше земли взять и меньше падало бураков. Надо и руку набить, как говорится. И глаз чтоб был набитый. А так, конечно, все надо как для себя делать.