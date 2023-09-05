Лугина: объём товарооборота с Узбекистаном в рамках лёгкой промышленности – это ещё не предел

Новости Беларуси. Участницы белорусско-узбекского женского бизнес-форума работают 5 сентября по шести направлениям. Одно из них посвящено укреплению партнерства в легкой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О ее достижениях в Беларуси говорили на знаковом столичном предприятии. Гости оценили потенциал комбината, широкий ассортимент текстильной продукции и ее высокое качество. Обсуждались вопросы развития кооперационных связей, обеспечения отрасли сырьем и квалифицированными кадрами.