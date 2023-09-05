Лугина: объём товарооборота с Узбекистаном в рамках лёгкой промышленности – это ещё не предел
Новости Беларуси. Участницы белорусско-узбекского женского бизнес-форума работают 5 сентября по шести направлениям. Одно из них посвящено укреплению партнерства в легкой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О ее достижениях в Беларуси говорили на знаковом столичном предприятии. Гости оценили потенциал комбината, широкий ассортимент текстильной продукции и ее высокое качество. Обсуждались вопросы развития кооперационных связей, обеспечения отрасли сырьем и квалифицированными кадрами.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Точек роста много. И самое главное, что мы понимаем друг друга с полуслова, настолько у нас уже тесные взаимоотношения с бизнесом, с партнерами, дилеры есть, фирменные магазины. Поэтому надо наращивать потенциал. Я уверена, что тот объем товарооборота и отношений взаимных в рамках легкой промышленности – это еще не предел. Убеждена, что данный форум, данная площадка, круглый стол просто еще раз сблизит наши позиции.
Камола Гулямова, советник Ассоциации «Узтекстильпром»:
Мы намерены заключить договоры. Каждая женщина-предприниматель с интересом относится к белорусским компаниям. У нас есть чему учиться у белорусских женщин-бизнесменов, им есть чему учиться у нас. Так что я думаю, что сегодняшний бизнес-форум даст нам свои плоды, и очень быстро.
Итогом встречи стали договоренности о намерении создать совместное белорусско-узбекское предприятие по выделке мехового сырья.
Лукашенко об отношениях с Узбекистаном: я бы очень хотел, чтобы мы перешли к региональному сотрудничеству. Подробности.