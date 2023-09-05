Председатель Мингорисполкома провёл встречу с журналистами накануне Дня города
Новости Беларуси. Развитие электротранспорта, открытие новых зон отдыха, поддержка молодежных инициатив. О перспективах развития белорусской столицы сегодня рассказал председатель Мингорисполкома на встрече с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говорили как об экономическом, так и социальном потенциале столицы. В условиях санационного давления на нашу страну, предприятия города находят новые рынки сбыта. Укрепляется торгово-экономические отношения с Россией. Большая работа проводится в промышленной отрасли. Открываются совместные предприятия, а также новые сервисные центры по поставке нашей техники в российские регионы.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Еще одно направление, которое, конечно, мы отработали, – это вопросы здравоохранения и образования. Мы видим, что нам надо в этих отраслях работать совместно, потому что и выпуск медпрепаратов, и вопросы оснащения медицинским оборудование, внедрение новых технологий – здесь у нас очень хорошие направления. И мы очень серьезно движемся в этом направлении.
Не остается без внимания и тема благоустройства столицы. Только в 2023 году в Минске открылось порядка 50 новых зон отдыха. И работа в этом направлении будет продолжена. В ближайшее время все районы порадуют горожан очередными объектами для проведения досуга.