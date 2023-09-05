Контракты более чем на 60,5 млн! Подвели итоги второго дня белорусско-узбекского форума

От АПК и промышленности до медицины и туризма. Визит парламентской делегации Узбекистана в Беларусь способен придать новый импульс сотрудничеству во всех сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом убеждены участники первого совместного женского бизнес-форума, который в эти дни проходит в нашей стране. Основа двустороннего взаимодействия – конечно, добрые и дружеские отношения между главами государств обеих стран. Развивать сотрудничество более динамично во второй день форума договорились парламентарии. Оксана Семашко продолжит тему.

Народы Беларуси и Узбекистана схожи ментально. Мы поддерживаем друг друга на международной арене. Узбекистан сегодня в числе тех, кто одобряет вступление нашей страны в ШОС. Когда речь идет об улучшении качества жизни людей, парламентская дипломатия готова выстраивать диалог по разным направлениям.

Равшанбек Алимов, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма:

Беларусь обладает огромным потенциалом в промышленном, научно-технологическом, ведущих сферах отраслей экономики, в сельском хозяйстве. Очень уникален и интересен опыт в Беларуси в сфере реформы образования. Вчера, посещая Белорусский государственный педагогический университет, мы убедились, что, действительно, очень много из того, что вносила Беларусь, будет очень интересно и востребовано в Узбекистане.

Товарооборот между Беларусью и Узбекистаном вырос в пять раз. Он составляет более 500 миллионов долларов. Активизация реального сотрудничества в экономике, например, создание совместных предприятий еще впереди. Белорусский премьер на встрече с главой верхней палаты парламента Узбекистана подметит: при этом главное – обеспечивать правовую основу для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Беларусь и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве. Наталья Кочанова о совместных интересах стран – подробности.

Оксана Семашко, корреспондент:

Дипломатическим отношениям между Беларусью и Узбекистаном в этом году исполнилось 30 лет. И как сегодня отметили наши международные друзья и партнеры в Совете Республики, это взаимодействие только за два последних года вышло на более высокий уровень благодаря поддержке глав наших государств. А за два дня форума в Минске только контрактов подписано больше чем на 60,5 миллиона. Эта цифра выше, чем изначально предполагалась. И она может вырасти до миллиарда при задействовании всего потенциала.

Работа форума продолжается по шести направлениям. Одно из них посвящено укреплению партнерства в АПК. С нашими достижениями гости смогли познакомиться воочию. В сельхозпредприятии «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе их познакомили с работой молочно-товарной фермы. Первого родившегося сегодня там теленка обещают назвать Форумом. Участниц белорусско-узбекского форума познакомили с достижениями АПК Беларуси.

Развитие кооперационных связей, обеспечение отрасли сырьем и спрос на квалифицированные кадры. Намерены укреплять партнерство и в легкой промышленности. О ее успехе в Беларуси говорили на знаковом столичном предприятии. Гости оценили широкий ассортимент и качество текстильной продукции и договорились о создании совместного предприятия по выделке мехового сырья.

Камола Гулямова, советник Ассоциации «Узтекстильпром»:

Я думаю, что форум будет очень эффективным. Мы намерены заключить договоры (подробности здесь).