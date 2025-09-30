Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдёт 11 декабре в Москве

От внедрения цифровых технологий до развития транспортной инфраструктуры. 19 вопросов интеграционной повестки рассмотрели на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласованы подходы по поддержке кооперационных проектов в АПК. Теперь инициативы стран ЕАЭС в агропромышленном комплексе смогут получать финансовую поддержку из бюджета Союза. Среди принятых решений и окончательное внедрение механизма прослеживаемости товаров. До сих пор он действовал в тестовом режиме. Внимание и логистике. Рассмотрены вопросы развития транспортной инфраструктуры в направлениях «Восток-Запад» и «Север-Юг». У этого направления большие перспективы, с учетом взаимодействия с Китаем, Ираном, ОАЭ и Монголией.

Бакытжан Сагинтаев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Евразийские транспортные коридоры, включая железнодорожную, автодорожную и портовую инфраструктуру, занимают значительную долю транзитных перевозок. Только в прошлом году на их долю пришлось 70 % объема грузопотока. В частности, железнодорожным транспортным коридором «Север-Юг» перевезено 12 миллионов тонн. По экспертной оценке, модернизация инфраструктуры увеличит пропускную способность восточного маршрута этого коридора до 15 миллионов тонн к 2027 году и до 20 миллионов к 2030 году.