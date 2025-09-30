Как часто белорусы заключают брак с иностранцами? Рассказала начальник отдела загс

Курортный роман, свадьба под пальмами, новая жизнь за границей, красивые фотографии в социальных сетях. О том, почему одни возвращаются с кольцом на пальце, а другие с разбитым сердцем, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий:

Насколько типично для Беларуси брак между белоруской и индийцем? Вообще часто такие браки регистрируются?