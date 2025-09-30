Как часто белорусы заключают брак с иностранцами? Рассказала начальник отдела загс

Курортный роман, свадьба под пальмами, новая жизнь за границей, красивые фотографии в социальных сетях. О том, почему одни возвращаются с кольцом на пальце, а другие с разбитым сердцем, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Юрий Святокум, ведущий:
Насколько типично для Беларуси брак между белоруской и индийцем? Вообще часто такие браки регистрируются?
Наталья Калинина, начальник отдела загс администрации заводского района г. Минска:
Безусловно, ежегодно немало иностранных граждан заключают браки в Республике Беларусь. В 2025 году уже зарегистрировано более 10 тысяч браков, 800 из них – это кто-то из них иностранный гражданин. География с каждым годом, конечно, расширяется. Понятно, что больше популярные наши ближайшие страны-соседки – это такие, как Российская Федерация, Украина, Литва, Латвия, Туркменистан. Чаще Турецкая Республика – кстати, уже немало граждан. Граждане Индии, Бразилии, Нигерии. Уже Федеративная Республика Германия, Франция – это, конечно, каждый год у нас тоже. География с каждым годом, конечно, расширяется.
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