Беларусь и Россия увеличат число железнодорожных маршрутов

Новости Беларуси. Прямой эффект для Беларуси от интеграционного пакета – рост ВВП примерно на миллиард долларов. Это отметил премьер-министр Роман Головченко на заседании союзного Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла под Минском, в загородной резиденции «Заславль». Главный вопрос повестки дня – интеграционный. Правительства двух стран одобрили 28 союзных программ. Работа над ними велась на протяжении нескольких лет. 9 сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин согласовали эти документы. Это основные направления сотрудничества, главное в котором – равные права для субъектов хозяйствования.

Отправная точка нового этапа интеграции – процесс гармонизации законодательства в ключевых отраслях экономики, реализация единой финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики. В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства, формирования объединенных отраслевых рынков. В них также заложено решение проблемы поставок в Беларусь энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов. Мишустин: «От интеграции в рамках Союзного государства выиграют все». Подробнее здесь.