Как туристам нужно знакомиться с Минском? Вот что рассказал экскурсовод

Николай Середа, экскурсовод: Приезжая в любой город, мы сначала с ним знакомимся глазами, ушами, ногами, а потом – душой. Но душой – это уже как повезет, как пообщаешься с народом, тогда это ляжет. А все остальное – это же глаза, уши и ноги. Ножки тут должны, конечно, поработать. Потому что даже если вы посмотрели город во время автобусно-пешеходной экскурсии, после этого все равно пройдитесь пешочком по тем же самым местам, загляните туда, куда экскурсовод не водил. А вдруг все это были лоск и сказка, а там что-то? А оказывается, в Минске-то не Красная площадь, а и во дворах чистенько. И все это накладывается. А потом, когда вы пройдетесь, скажем, по тихим улицам – их немного, но они у нас есть – в Троицком предместье, Верхнем городе… Ну, утомите ножки, пройдитесь по улице Ленина. Хотя бы 160 метров, которые от проспекта и до улицы Карла Маркса.

Екатерина Забенько:

Я уже слышу, как вы их уговариваете. Наверняка это уже какой-то прием из вашей программы? «Ну пешком, ну хотя бы 160 метров». Они такие: «Ну, нам еще на обед надо успеть».

Николай Середа:

Хотя бы! Потому что вы же потеряете. Если вы отдали такие деньги, если вы сюда приехали, отдайте все, чтобы увидеть, потому что завтра же вас уже не будет. И только сегодня можно успеть это сделать, поэтому поторопитесь, сделайте это сегодня. И вы от первого дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца – 160 метров – дойдете до следующего памятника, Анри Дюнану. У вас в Москве-то его нет. Даже в Греции, где все есть, и то нет памятника Анри Дюнану. А у нас он есть, и мы гордимся этим.

А закончился этот уютный, там аура такая на этом бульварчике. Если устали – посидели. А потом, буквально рядышком, зайдите в еще один скверик, Александровский. Там же что ни шаг, то история, память. А вы не идите далеко, вы сразу возле входа, справа обратите внимание на мемориальный знак, который помнит. Там еще дерево, живет еще этот тополь, который был свидетелем исторических событий, когда там казнили подпольщиков Минска.