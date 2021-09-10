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Секреты на каждой улице Минска. Экскурсовод рассказал, как находит факты и что зависит от публики

10 сентября 2021 18:30
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Николай Николаевич, а много ли секретов хранит Минск?

Николай Середа, экскурсовод:
На каждой улице. Все, что мы не знаем, это секрет.

Секреты на каждой улице Минска. Экскурсовод рассказал, как находит факты и что зависит от публики-1

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Я просто догадываюсь, что эти факты вы добывали годами. И не из интернета, а сидели в библиотеках, общались с людьми, изучали материалы, которые недоступны большинству людей. Я достаточно много знаю об истории Минска, и то, о чем вы говорите и как это преподносите – это работа многих лет профессионала. То, как вы рассказываете историю Минска, думаю, будет интересно и подрастающему поколению, которому редко когда интересна история.

Николай Середа:
Спасибо. Я думаю, что да, потому как, когда находишь какой-то факт, и: «Оу…» Причем особенно, конечно, это старые источники, потому что когда-то верилось газете.

Алена Родовская:
Расскажите, пожалуйста, историю какую-нибудь вашего открытия. Как вы ищете эти волшебные факты?

Секреты на каждой улице Минска. Экскурсовод рассказал, как находит факты и что зависит от публики-4

Николай Середа:
Это бывает совершенно нечаянно, совершенно случайно. Открываешь, притягиваешь тогда исторические факты, в которых все совпадает: вот, оно было точно.

Екатерина Забенько:
А рассказываете, что когда-то на Подгорной перевернулся обоз (бывшая Подгорная, нынешняя – Карла Маркса)? Вот такие фактики.

Николай Середа:
Это зависит от публики. У нас же когда-то проводился фест экскурсоводов каждый год, 10 лет. Кстати, это была инициатива минских экскурсоводов, Павел Королев инициатор. 10 лет подряд проводили фест, бесплатные экскурсии. Вот тогда город как-то весь поднимался, и собирались вместо 30 человек 50. Им было интересно все. То есть приходили люди, которым было важно все это услышать. И про эту бочку ассенизаторскую, которая там опрокинулась – все, что плохо, тоже хорошо, она сыграла свою определенную роль. Зато это была мощеная улица, зато там водопровод, зато там первый телефон.

Секреты на каждой улице Минска. Экскурсовод рассказал, как находит факты и что зависит от публики-7

Екатерина Забенько:
До сих пор мощеная улица.

Николай Середа:
А чем замечательно было, когда проводили фест экскурсоводов? Перед нами ставили задачу не типовую, не кусок обзорной экскурсии рассказывать, а что-то найти новое, какую-то новую тематику. И ты выкладываешься, это же не рассказ, это песня. И когда песню закончил, тогда получил аплодисменты. Ради них и работал.

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# Туризм # общество # Николай Середа # Екатерина Забенько # Алена Родовская # Фотофакт

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