Секреты на каждой улице Минска. Экскурсовод рассказал, как находит факты и что зависит от публики
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Николай Николаевич, а много ли секретов хранит Минск?
Николай Середа, экскурсовод:
На каждой улице. Все, что мы не знаем, это секрет.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Я просто догадываюсь, что эти факты вы добывали годами. И не из интернета, а сидели в библиотеках, общались с людьми, изучали материалы, которые недоступны большинству людей. Я достаточно много знаю об истории Минска, и то, о чем вы говорите и как это преподносите – это работа многих лет профессионала. То, как вы рассказываете историю Минска, думаю, будет интересно и подрастающему поколению, которому редко когда интересна история.
Николай Середа:
Спасибо. Я думаю, что да, потому как, когда находишь какой-то факт, и: «Оу…» Причем особенно, конечно, это старые источники, потому что когда-то верилось газете.
Алена Родовская:
Расскажите, пожалуйста, историю какую-нибудь вашего открытия. Как вы ищете эти волшебные факты?
Николай Середа:
Это бывает совершенно нечаянно, совершенно случайно. Открываешь, притягиваешь тогда исторические факты, в которых все совпадает: вот, оно было точно.
Екатерина Забенько:
А рассказываете, что когда-то на Подгорной перевернулся обоз (бывшая Подгорная, нынешняя – Карла Маркса)? Вот такие фактики.
Николай Середа:
Это зависит от публики. У нас же когда-то проводился фест экскурсоводов каждый год, 10 лет. Кстати, это была инициатива минских экскурсоводов, Павел Королев инициатор. 10 лет подряд проводили фест, бесплатные экскурсии. Вот тогда город как-то весь поднимался, и собирались вместо 30 человек 50. Им было интересно все. То есть приходили люди, которым было важно все это услышать. И про эту бочку ассенизаторскую, которая там опрокинулась – все, что плохо, тоже хорошо, она сыграла свою определенную роль. Зато это была мощеная улица, зато там водопровод, зато там первый телефон.
Екатерина Забенько:
До сих пор мощеная улица.
Николай Середа:
А чем замечательно было, когда проводили фест экскурсоводов? Перед нами ставили задачу не типовую, не кусок обзорной экскурсии рассказывать, а что-то найти новое, какую-то новую тематику. И ты выкладываешься, это же не рассказ, это песня. И когда песню закончил, тогда получил аплодисменты. Ради них и работал.
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