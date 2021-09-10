Секреты на каждой улице Минска. Экскурсовод рассказал, как находит факты и что зависит от публики

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Николай Николаевич, а много ли секретов хранит Минск? Николай Середа, экскурсовод:

На каждой улице. Все, что мы не знаем, это секрет.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Я просто догадываюсь, что эти факты вы добывали годами. И не из интернета, а сидели в библиотеках, общались с людьми, изучали материалы, которые недоступны большинству людей. Я достаточно много знаю об истории Минска, и то, о чем вы говорите и как это преподносите – это работа многих лет профессионала. То, как вы рассказываете историю Минска, думаю, будет интересно и подрастающему поколению, которому редко когда интересна история. Николай Середа:

Спасибо. Я думаю, что да, потому как, когда находишь какой-то факт, и: «Оу…» Причем особенно, конечно, это старые источники, потому что когда-то верилось газете. Алена Родовская:

Расскажите, пожалуйста, историю какую-нибудь вашего открытия. Как вы ищете эти волшебные факты?