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Евгений Олейник о конкурсах красоты: мировые тренды немного не в ту сторону уходят

10 сентября 2021 18:35
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Новости Беларуси. Вечером 10 сентября станет известно имя самой красивой девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске проходит финал Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». Обычно это грациозное действо случается раз в два года. Но из-за пандемии его перенесли и провели дополнительные отборы.

Евгений Олейник о конкурсах красоты: мировые тренды немного не в ту сторону уходят-1

Они начались еще весной. Для этого объехали все областные центры. Из 130 претендентов до столичных подмостков добрались 29 участниц.

Евгений Олейник о конкурсах красоты: мировые тренды немного не в ту сторону уходят-4

Евгений Олейник, член жюри конкурса «Мисс Беларусь-2021»:
Из меня так себе член жюри. Действительно, белорусские девушки… Как можно выбирать? В любом случае, насколько я понял по работе жюри, выбирать, в основном… не красота, а совокупность. Очень важная духовная составляющая и социальная составляющая. Потому что многие девочки занимаются такими видами общественно-полезной деятельности, что они вот этим самым вырываются вперед по сравнению с другими. Конечно, мировые тренды – опять же, за кулисами обсуждается – немного не в ту сторону уходят. Многие страны предоставляют участниц уже с какими-то операционными вмешательствами. Но белорусский тренд – это естественная красота.

# Конкурс красоты # общество # Евгений Олейник # Фотофакт

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