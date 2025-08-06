В Беларуси вырастили виноград с гроздями по 3 килограмма

Вековой юбилей в этом году отмечает научное плодоводство нашей страны. Это важная отрасль сельского хозяйства, ключевая задача которой – обеспечить белорусов отечественными фруктами и ягодами. А еще возможность для развития регионов и хороший экспортный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К почетной дате приурочили международную конференцию. Она собрала селекционеров из Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана. Всего свыше полусотни участников намерены изучить богатый белорусский опыт.

В Национальной академии наук собрался международный ученый цвет плодоводства. Приехали изучить белорусский вековой опыт в этой отрасли.

Юлия Ухатова, заместитель директора Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (Россия):

Белорусская селекция всегда отличалась высоким уровнем. Это всегда очень качественные сорта, продуктивные и с хорошим сбалансированным составом плодов. Я имею в виду, что они и вкусные, и ароматные, еще и полезные для здоровья и долголетия. И это связано, конечно, прежде всего с тем, что институт и вообще белорусская школа крепко связаны с фундаментальной наукой.

Тем временем на полях Института плодоводства в Самохваловичах под Минском созревает нектарин. Рядом раскинулись плантации персика и роскошные лианы винограда разных сортов. Сегодня в коллекции представлены свыше 540 образцов из 25 стран мира.

Задача – изучить, как ведут себя эти растения в наших природных условиях. Самая крупная гроздь весом более 3 килограммов, размером с пять мужских ладоней. Такой урожай на белорусской земле дал австралийский сорт в этом году. Работает устройство, имитирующее голоса хищных крылаток. По-другому никак. Птицы то и дело поглядывают на ароматные поля. В этом году радует дарами голубика, еще десятилетие назад – диковинка. Сегодня коллекция насчитывает более 30 сортов. Земляника садовая завлекает ароматом. Получать вкусный урожай селекционеры намерены чуть ли не круглый год. Всех секретов пока не раскрывают, но такой сорт на подходе.

Марина Пигуль, выполняющая обязанности заведующей отделом ягодных культур Института плодоводства:

В рамках научного проекта у нас стоит передача первого отечественного сорта белорусской селекции для защищенного грунта. Собственно говоря, мы работаем сейчас в этом направлении.

Это только малая часть фруктовой и ягодной сокровищницы белорусского Института плодоводства. За годы накоплен колоссальный опыт. Сергей Макаренко, заместитель директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (Россия):

На постсоветском пространстве немногие научные учреждения могут похвастаться 100-летним юбилеем. Без сомнения, плодоводство является жемчужиной Республики Беларусь по решению продовольственной безопасности, по обеспечению местного населения и не только местного населения новыми сортами плодовых и ягодных культур.

Начинала свой путь научная организация в начале XX века. Выбрав предложенные академиком Николаем Ивановичем Вавиловым направления, сотрудники тогда еще белорусского отделения Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур начали кропотливую работу по развитию отечественного плодоводства. Приемники по праву гордятся именами тех, кто стоял у истоков, в музее сохранили фотографии и даже рабочее место первых селекционеров. Годы Великой Отечественной войны стали трагедией для института. Было выведено из строя научное оборудование, уничтожена часть документации белорусской станции. Но ученые сберегли основные сведения, для чего вручную переписывали часть журналов и отчетов.