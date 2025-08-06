Свислочь готовится принять каравай-фест «Бацькава булка»

Знаменитый каравай-фест «Бацькава булка» вот уже в четвертый раз будет встречать гостей. Он пройдет 16 августа в Свислочи. Праздник, рожденный из народа после посещения райцентра главой государства, полюбился и местным жителям, и гостям за свою душевность, сохранение белорусских традиций и, конечно же, за свежую выпечку из муки нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Механизатор Дмитрий Цыбульский готовится представлять Свислочский район на соревновании «Трактор-булка-шоу». Потомственный аграрий, профессионал с 25-летним стажем, он может и почву пахать, и зерно молотить, и поля обрабатывать. Ему единственному доверили самую сложную технику в хозяйстве – опрыскиватель с шириной захвата 36 метров. С таким справится далеко не каждый. Уверен, ключ к успеху – любовь к профессии и труду на земле.

Дмитрий Цыбульский, механизатор сельхозпредприятия «Акр-Агро»: Будет, наверное, сложно, но будем стараться все преодолеть. Будем надеяться победить. Нравится. Например, поливаешь, какой-то кусочек не достаешь, уже стараюсь, чтобы лучше было.

Юрий Куликов, заместитель председателя Свислочского райисполкома: «Трактор-булка-шоу» пройдет возле городского парка в поле, где раньше рос рапс. Теперь он уже убран, и на этом поле состоятся соревнование среди механизаторов. Этим самым мы поднимаем и показываем престиж профессии механизатора, показываем, что там трудятся ответственные хорошие профессиональные люди.

О человеке труда, о наших корнях, об уважении к родной земле-кормилице, о единстве и гордости за свою сельхозпродукцию – каравай фест «Бацькава булка». 16 августа Свислочь станет самой хлебосольной площадкой страны.

В центре внимания – хлеб, который всему голова, под мирным небом. 80-летию Великой Победы посветят праздник. Тематика отразится в конкурсе кулинарных шедевров – лучшие пекари Гродненской и Брестской областей представят свои 10-килограмовые караваи и изделия из теста. Обещают мастер-классы и дегустации.