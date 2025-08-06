Материальная помощь к новому учебному году в Минске охватит более 30 тысяч школьников

В Минске начали выплачивать материальную помощь многодетным семьям к учебному году. Она предоставляется на каждого ребенка., сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2025-м такой поддержкой охватят более 30 тысяч столичных школьников. Единовременная выплата составляет 30 % от бюджета прожиточного минимума. Это свыше 145 рублей. По вопросам получения материальной помощи к учебному году многодетным семьям необходимо обращаться по месту учебы ребенка.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Ежегодно многодетным семьям для подготовки детей к новому учебному году выплачивается единовременная выплата. Также в рамках заключенных коллективных договоров и соглашений профсоюзные организации оказывают помощь работающим женщинам, воспитывающих детей, также на подготовку их к учебному году. Всего в столице проживают 16 тысяч 700 многодетных семей.

Также на государственную адресную социальную помощь могут рассчитывать и малообеспеченные семьи. Для этого необходимо обратиться в службу «Одно окно».