Арт-терапия. Почему рисование на песке полезно для человека?

Изящная бабочка, причудливый профиль и целый ночной город. Оказывается, создавать шедевры из песка – просто, особенно, когда делаешь это в соавторстве. Тут не нужны кисти и холсты – лишь фантазия и слаженность движений рук. Вот такой необычный урок рисования прошёл в художественной галерее «Университет культуры», об этом рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Людмила Баирова, художник, руководитель арт-студии «Флория» при Республиканском центре экологии и краеведения:

Сегодня у нас проводится второй мастер-класс по пескографии, или, можно сказать, по арт-терапии. Очень интересное занятие, не требует особых навыков по изобразительному искусству – в общем, доступно для любых желающих. С чего начинается рисование на песке? Эта техника, во-первых, расслабляет, а если стол песочный цветной, то эффект усиливается в большее количество раз. Потому что воздействует свет, то есть идет цветотерапия. Песочек используется кварцевый, довольно приятный, может, даже напоминает пляжный песочек. Поэтому, если на улице зима или холодно, очень приятно такой столик иметь дома. Песок – необыкновенно приятный материал, к которому так и хочется прикоснуться. Начинать свою картину нужно с фона.

Людмила Баирова:

Фончик можно создать двумя способами. Можно насыпать вот таким образом ручками, оно напоминает дождик, весенний, осенний. Вторая засыпка более быстрая. Если хотите что-то очень быстро нарисовать, эта засыпочка даст возможность создать фончик очень быстро. Мы делаем такое движение, и сразу засыпаем фончик. На этом фончике самое простое изображение для начинающих – использование своих рук. Прикладываем руки на песочек и делаем вот такие движения. Очень просто. И работаем двумя ручками: правой и левой.

Пару незамысловатых взмахов и закорючек – и вот уже со стола взмывает самая настоящая бабочка. Впрочем, процесс захватывает ещё больше, когда рядом коллеги и юные художники.

Людмила Баирова:

Очень приятно наблюдать со стороны, когда идет рисунок, картинка меняется. И ты думаешь, что появляется друг за другом. Такая интрига. Так мы играем с детьми, бесконечно можно играть. Это развивает фантазию, реакцию очень быструю, настроение передает. Можно играть даже на призы.

Вот так весело и креативно проходят занятия в студии творческого развития и арт-терапии при Республиканском центре экологии и краеведения, которой вот уже много лет руководит дизайнер, художник и педагог высшей категории Людмила Баирова. И хоть пескография – самое недолговечное искусство, с его помощью можно реализовать немало оригинальных задумок.

Людмила Баирова:

Картинку можно нарисовать, и тут же сфотографировал. Сделать тортик, что хотите, что вам захочется для любимого человека нарисовать, поздравить его. Не просто смайлик, многоэтажный торт, море, чайки, какие-то мечтательные картины. Одним словом – доступная и мобильная техника, которую по достоинству оценили талантливые ребята. Людмила Баирова:

Все время стоят столы, они включены во время занятия. И если ребенок устал либо он в самом начале уставший после школы, не в духе, тогда сразу туда, сразу в песочек. Либо в середине занятия. Занятия трехчасовые. У нас еще есть контактный зоопарк, дети рисуют, когда хотят. И крыски есть, и хомяки, птицы, попугаи. Ходим не каждый раз, потому что у нас изобразительное направление, поэтому если мы успеваем что-то рисовать хорошо и быстро, тогда это бонус.

А сегодня не только своими «бонусами», но и результатами творчества ученики студии с удовольствием делятся с минчанами и гостями столицы. В выставочном пространстве Дворца Республики можно и «попесочить» в свое удовольствие, и полюбоваться детскими рисунками. Проверено – соприкосновение с природной материей снимает стресс и любое напряжение. Работая с песком, можно ощутить его сыпучесть, движение и даже тепло. Кроме того, техника на все сто включает воображение.

Дарья Выскварко:

Меня очень расслабляет это занятие, несмотря на то, что оно моментное. Потому что ты, когда рисуешь, делаешь какую-то свою работу, свой рисунок, композицию – это происходит в моменте, потому что потом ты это все стираешь и просто начинаешь заново делать какую-то новую работу.

Вероника Соболь:

Я пескографией занимаюсь давно, наверное, лет десять. Периодически рисую. Мне нравится, это очень расслабляет, когда после рабочего дня тяжелого приходишь в песок, сразу так классно становится.

Наталья Павлова:

Я с пескографией познакомилась недавно. Вообще, я медработник, порекомендовала бы в качестве реабилитации. Но куда интереснее, когда пескография становится ещё и делом семейным.

Кирилл Новицкий:

Очень здорово, песок этот кварцевый по рукам бежит и очень хорошо, как окунулся в детство. Драйв такой, пытаюсь, не получается – убираешь, опять рисуешь. Очень здорово.

Ульяна Новицкая:

Мы рисовали ночные дома, в которых горят окна. – Тебе нравится пескография? Расскажи о своих ощущениях. Ульяна Новицкая:

Мне очень нравится, что она очень расслабляет и успокаивает. Ульяна занимается в студии уже два года. Больше, чем городские пейзажи и натюрморты, юной художнице нравится писать животных.

Ульяна Новицкая:

Я изобразила птицу колибри. Очень маленькая птица. – Почему у тебя такой выбор? Ульяна Новицкая:

Потому что она очень милая и красочная.

Дельфины, панда, белка-летяга, антилопы, ягуар – все эти представители фауны поселились на стенах галереи неслучайно.

Людмила Баирова:

Наш детский проект, мы готовились к нему более двух лет. Он посвящен исчезающим животным. Дети могли выбрать животное на свой выбор, по характеру, по внешним качествам. Кто-то выбирал животное, например, из кошачьих, любит котов. Большое удовольствие они получили от того, что что-то узнали, потому что они изучали, выбирали. Задача была – материал посмотреть, мы советовались, какое животное изобразить, какого размера формат взять, какими материалами изобразить будет лучше. Работы были длительные, требовалось от ребенка усидчивость, терпение дойти до конца, до результата. Часто именно в художественном творчестве дети порисуют и забросят, поэтому для педагога требовалось усилие уговорить, не жестко надавливая на ребенка, а заинтересовать в том, что надо закончить работу, чтобы она поучаствовала в выставке, чтобы это животное заметили, что ему нужно уделить внимание. Не только домашним животным, но и флоре, и фауне, которые нас окружает.