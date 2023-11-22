Почему никому нельзя трогать краповый берет? Поговорили с сотрудниками белорусского ОМОНа

Вот уже 35 лет белорусские отряды особого назначения спешат на помощь людям. Легендарное подразделение было создано осенью 1988 года. С тех пор оно участвовало во многих событиях и горячих точках. В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Николай Гореликов, командир ОМОН УВД Могилевского облисполкома, и Юрий Буча, командир ОМОН УВД Гомельского облисполкома.
Как происходит отбор молодых кандидатов? Какие стереотипы сложились о сотрудниках отряда специального назначения? Как происходит становление бойца ОМОН? Какие традиции появились за 35 лет работы службы?
Юрий Буча, командир ОМОН УВД Гомельского облисполкома:
У всех сложился стереотип, что сотрудник ОМОН – это какой-то большой мужчина, который может взять двоих граждан в охапку, подмышки и вынести, применить силу. На самом деле сейчас развиваются цифровые технологии, проводится подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов, это требует определенного склада ума. Большому человеку штурмовать квартиру через окно будет сложнее. Поэтому всякие люди важны.
А еще узнали, почему никому, кроме сотрудников ОМОН, нельзя прикасаться к краповому берету. Подробности в видеоматериале.