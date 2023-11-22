Почему никому нельзя трогать краповый берет? Поговорили с сотрудниками белорусского ОМОНа

Вот уже 35 лет белорусские отряды особого назначения спешат на помощь людям. Легендарное подразделение было создано осенью 1988 года. С тех пор оно участвовало во многих событиях и горячих точках. В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Николай Гореликов, командир ОМОН УВД Могилевского облисполкома, и Юрий Буча, командир ОМОН УВД Гомельского облисполкома.

Как происходит отбор молодых кандидатов? Какие стереотипы сложились о сотрудниках отряда специального назначения? Как происходит становление бойца ОМОН? Какие традиции появились за 35 лет работы службы?