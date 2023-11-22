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В Минске проходит конференция «На пути к устойчивому будущему: ESG вызов»

22 ноября 2023 11:14
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В Министерстве экономики Беларуси приступили к разработке национальной стратегии устойчивого развития на ближайшую четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит конференция «На пути к устойчивому будущему: ESG вызов»-1

Бизнес, экология, общество – как сохранить баланс всех интересов сегодня обсуждают в Минске представители власти, крупных предприятий, предприниматели. С момента обретения независимости, Беларусь избрала для себя модель социально-ориентированной рыночной экономики. В большинстве случаев корпоративные интересы не преобладают над общественными.

В Минске проходит конференция «На пути к устойчивому будущему: ESG вызов»-4

Максим Ермолович, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Бизнес, наряду с решением коммерческих задач еще и ответственно ведет себя по отношению к обществу. Реализуется так называемый принцип социальной ответственности бизнеса. И реально вот этот принцип социальной ответственности реализован во многих законодательных актах, начиная от трудового кодекса и заканчивая локальными нормативными актами предприятий, на которых реализуются конкретные социальные проекты.

Как пример, многие предприятия, в том числе и частной формы собственности, оказывают поддержку медицинским учреждениям, закупают оборудование для регионов.

# Государственная политика # общество # Максим Ермолович # Фотофакт

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