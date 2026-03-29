Жена Зеленского пожаловалась на снижающийся интерес к Украине

Жена главы Украины Елена Зеленская заявила, что внимание к украинскому конфликту снижается на фоне новых событий в мире. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, появление других конфликтов не означает прекращения боевых действий в Украине, но Киев не может заставить мир сосредоточиться только на себе.

«К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов», – сказала Зеленская.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможных перебоях в поставках вооружений, включая ракеты противовоздушной обороны, из-за приоритетов США на Ближнем Востоке и задержек с финансированием со стороны европейских партнеров.

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