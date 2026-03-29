Апгрейд по-весеннему: рассказываем о масштабных планах по обновлению белорусских городов

Лес – это наше богатство и большой ресурс, которым нужно пользоваться с умом и поддерживать порядок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как, впрочем, и на земле. Об этом не раз говорил глава государства и ставил задачу, чтобы каждый уголок Беларуси был уютным и комфортным для жизни. Все в наших руках, и это буквально. На неделе белорусы взялись за работу и начали наводить лоск и красоту там, где они живут. В этом сезоне акцент на дороги и дворовые территории. Ремонт, обновление – планы амбициозные, но посильные. А улицы Минска и областных центров уже скоро украсят миллионы цветов и десятки тысяч деревьев. В эти дни их готовят к переезду на открытый воздух. О том, как преображаются наши города, к марафону благоустройства присоединилась Элла Маркевич.

Город засыпает и просыпается… коммунальная техника. Осторожно – по улицам движется «Магистраль» – с максимальной скоростью 5-10 километров в час. Машина подметает город и моет улицы – вода нужна, чтобы «осадить» пыль. Водитель Анатолий Скребец 20 лет живет в Бресте, 10 из которых трудиться в в коммунальной службе. От заката до рассвета – с заботой о любимом городе.

Анатолий Скребец, водитель 1-го класса брестского предприятия «Коммунальник»:

Ночью машин нет, мы легко убираем. Мне приятно это делать для города, чтобы было чисто. Ночная жизнь Бреста крайне насыщенна – в коммунальном смысле. Именно в это время разворачивается основной фронт работ по наведению порядка.

Олег Нестерчук, заместитель директора брестского предприятия «Коммунальник»:

По ночам моем путепроводы, бордюрный камень, выполняем работы по приведению в порядок клумб, цветочниц. Удобнее и эстетичнее делать ночью. Правда, ночной график подходит далеко не всем – когда уют наших улиц зависит от тепличных условий. Буквально.

Мы работаем в настоящем цветочном раю. Сейчас это маленькая рассада.

Цветовод Елена Якушенко знает о своих «подопечных» буквально все: с первого взгляда определит сорт, предскажет будущую высоту растения и безошибочно диагностирует, чего именно не хватает капризному цветку. Чтобы уже после бутоны добавляли красок городским пейзажам.

Елена Якушенко, цветовод Минского парниково-тепличного комбината:

Сравнить работу можно с выращиванием детей. То есть ты садишь маленькое растение, и на твоих глазах это все вырастает, увеличивается в размерах, расцветает, становится красивым. И работать с этим очень приятно. Только Минск в этом сезоне украсят больше 1 миллиона 200 тысяч однолетников – свыше 150 сортов и гибридов. Концепция такова: на клумбах должно быть ярко с апреля по октябрь. Первыми на городских улицах появятся почти 10 тысяч подвесных кашпо с самыми стойкими: струящейся будрой и ампельной виолой.

Пожалуй, самый чувствительный вопрос после зимы – дорожный. Перепады температур дали о себе знать: трещины, выбоины, просадки. Сгладить их в сжатые сроки – непростая задача, но вполне реальная.

Владислав Серяков, заместитель директора УП «Ремавтодор Центрального района Минска»:

Завершение работ вообще по устранению ямочности на сегодняшний день у нас стоит – это март. Поэтому работаем усиленно, максимально напряженно, включая выходные дни. – В целом, ставки – успеем?

– Успеем, конечно. Но не только городские улицы нуждаются в обновлении. Порой, непредсказуемая стихия порой ломает то, что росло десятилетиями. На помощь приходит человек. С музыкой и хорошим настроением – и работа спорится. Толокой, вместе, сообща – так по-белорусски. Участок сотрудникам Госвоенпрома достался непростой, но это не помешало планам. Всего за несколько часов работы здесь появилось больше гектара молодого леса – более 8 тысяч саженцев сосны и березы.