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Аграрии вышли на большую дистанцию! Как проходит посевная кампания в Беларуси?

29 марта 2026 17:15
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Белорусские аграрии официально вышли на большую дистанцию. Посевная-2026 набирает скорость буквально с каждым днем. В Брестской области ранними яровыми уже засеяно более 70 % площадей. А два района и вовсе завершили этот этап полевых работ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Аграрии вышли на большую дистанцию! Как проходит посевная кампания в Беларуси?-2

На юге сев ранних яровых зерновых планируют завершить до 10 апреля. Аграрии обещают уложиться в сроки. Для этого есть все условия. Во время весенних работ в поля Гомельской области выйдет около 10 тысяч единиц сельхозтехники. 

Аграрии вышли на большую дистанцию! Как проходит посевная кампания в Беларуси?-4

На неделе дали старт посевной и на севере страны. В Витебской области первыми вышли в поля аграрии Глубокского района. За ними – Докшицкого, Бешенковичского, Поставского и Городокского. Песчаные почвы в этих местах позволили технике выйти в поля раньше остальных. По словам специалистов, при устойчивом дневном плюсе аграрии смогут наращивать темпы весенне-полевых работ.

# Посевная кампания

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