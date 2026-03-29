Аграрии вышли на большую дистанцию! Как проходит посевная кампания в Беларуси?

Белорусские аграрии официально вышли на большую дистанцию. Посевная-2026 набирает скорость буквально с каждым днем. В Брестской области ранними яровыми уже засеяно более 70 % площадей. А два района и вовсе завершили этот этап полевых работ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На юге сев ранних яровых зерновых планируют завершить до 10 апреля. Аграрии обещают уложиться в сроки. Для этого есть все условия. Во время весенних работ в поля Гомельской области выйдет около 10 тысяч единиц сельхозтехники.