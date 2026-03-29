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4 месяца простояли на стоянке! Как Беларусь помогла литовским перевозчикам – обстановка сейчас

29 марта 2026 17:20
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С Россией, как и в случае с КНДР, это из свеженького, нас часто критикуют, конечно, в первую очередь на Западе, мол, не тех Минск выбирает себе в партнеры и друзья. Понятное дело, ЕС виднее, но ради справедливости отметим, что мы и с Европейским союзом готовы вернуться к нормальному, человеческому общению. Делаем в этом отношении даже конкретные шаги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Вот, к примеру, в понедельник в Беларуси дали зеленый свет литовским фурам, застрявшим на нашей территории. Такое решение принял наш Президент и, более того, снизил плату за стоянку. Ведь по-хорошему перевозчики ни в чем не виноваты. 

Мы вернем им эти фуры – Лукашенко о литовских машинах, застрявших в Беларуси. Читайте здесь. 

4 месяца простояли на стоянке! Как Беларусь помогла литовским перевозчикам – обстановка сейчас-2

А именно они расплачиваются за действия литовских властей, которые решили опустить железный занавес, а последствия их не волнуют. Ну застряли фуры и застряли. А то, что их же люди могут лишиться бизнеса, работы, – сами виноваты, не надо было ездить через Беларусь – так отвечал Вильнюс на просьбы о помощи от собственных граждан. 

Более того, в Литве настаивают, чтобы местные перевозчики раз и навсегда исключили Беларусь из своих навигаторов, но свято место пусто не бывает. Этот кусок рынка у литовцев быстро отжимают соседи – транспортники из Латвии и Польши. В эти же страны переезжает литовский бизнес, чтобы продолжать работать с Беларусью и не терять в хорошем смысле заезженные пути на восток. 

А самые короткие и, следовательно, самые дешевые проходят через нашу страну. Но пусть соседи сами разбираются, что им дороже, в конце концов, политика или благосостояние своих же граждан.

Мы со своей стороны делаем все, что от нас зависит. В том числе обратились к пограничникам из сопредельной стороны, чтобы они увеличили пропускную способность и дали возможность фурам быстрее вернуться домой. 

Как идет этот процесс, в «Каменном Логе» сейчас работает наша съемочная группа.

4 месяца простояли на стоянке! Как Беларусь помогла литовским перевозчикам – обстановка сейчас-4

Галина Буро, корреспондент:
На территории логистического центра рядом с пунктом пропуска «Каменный Лог» сейчас немноголюдно, все же воскресенье, вечер, но зато на парковке стало заметно меньше грузовиков на литовских номерах. Всю неделю перевозчики постепенно забирают свои фуры и прицепы. На данный момент из более 1 900 единиц техники из Беларуси выехали уже около 300. Это по данным службы сопредельной стороны. 

После оформления документов и внесения оплаты за услуги стоянки – шлагбаум открывается. Потому водители, которые имели возможность быстро прибыть в зону ожидания, уже забрали фуры. Но не все фирмы-перевозчики могут оперативно решить этот вопрос: многие ищут людей, которые смогут забрать машины, поскольку длительная неопределенность привела к тому, что водители просто ушли. 

4 месяца простояли на стоянке! Как Беларусь помогла литовским перевозчикам – обстановка сейчас-6

Водитель работает на другой машине, попросили забрать машину, загнать на Литву. Машина пустая. Я стою 7-й в очереди. Пока никакого движения нет. 2 часа сижу, пока ничего. 

4 месяца из-за недружественных действий Вильнюса литовские грузовики простояли на специализированных стоянках в Беларуси. За это время власти соседней страны для нормализации ситуации не сделали ровным счетом ничего. Зато суммы за хранение транспорта набежали немалые, для некоторых перевозчиков и вовсе неподъемные. Потому они и обратились к нашему Президенту.

Официальный Минск пошел фирмам навстречу – итоговый чек снизился в разы. Фуры получили возможность вернуться домой. Правда, рассчитывать на попутный ветер от своей же страны им по-прежнему не приходится. 

4 месяца простояли на стоянке! Как Беларусь помогла литовским перевозчикам – обстановка сейчас-8

Юрий Петров, заместитель начальника таможенного поста «Каменный Лог»:
Скорость пересечения границы грузовиками в настоящее время зависит от действий сопредельной стороны. Государственным таможенным комитетом в адрес литовской таможенной службы направлено предложение по увеличению пропускной способности грузовиков, однако очереди в настоящее время сохраняются и продолжают расти. Сопредельная сторона не обеспечивает пропускную способность, установленную для «Каменного Лога», а она составляет 500 грузовиков в сутки на выезд.

Галина Буро, корреспондент:
Убытки от простоя официальный Вильнюс не собирается компенсировать литовским перевозчикам, как и признавать свою вину. На этом фоне индекс доверия к литовской власти у фирм снижается – многие перерегистрируют компании на другие страны, а значит, доход от логистики у Литвы упадет. Мы продолжим следить за этой ситуацией. 

# Беларусь-Литва

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