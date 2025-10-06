Встреча Лукашенко и Султана Омана! О чём говорили лидеры стран?
Беларусь и Оман обсуждают вопросы активизации двусторонних контактов с упором на экономику и инвестиции. Во Дворце Независимости проходят переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти час Александр Лукашенко и Хайсам бен Тарек Аль Саид общались в узком составе, что говорит о серьезности диалога и наличии множества тем для обсуждения. Интерес обеих стран взаимный. Беларусь предлагает Оману широкий спектр сотрудничества – от поставок продовольствия и техники до создания совместных производств. Особое внимание уделяется высокотехнологичным и инновационным направлениям, а также фармацевтике. Речь идет о разнообразных препаратах, включая лекарства для лечения онкологических, иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний. Первые контракты на поставку белорусских медикаментов уже заключены, сейчас они проходят сертификацию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На встрече в узком составе мы уже коснулись вопросов активизации двусторонних контактов с упором на экономику и инвестиции. В Маскате мы с вами говорили о том, что для начала надо запустить 2-3 совместных проекта и продвигаться вперед. Можно сказать, что эта задача нашим бизнесом выполняется. Своими проектами в Омане мы укрепляем продовольственную безопасность не только Омана, но и всего вашего региона. Оманские же инвестиции в сфере деревообработки помогут эффективнее использовать природное богатство Беларуси.
Более того, интенсивные контакты позволили сформировать серьезный пул дополнительных проектов. Мы благодарны вам за интерес к организации сборочных производств, совместных производств и продаж техники МАЗ и «Амкодор». Белорусские предприятия готовы переводить сотрудничество с выбранным оманской стороной партнером в практическую плоскость. В итоге рассчитываем выйти на создание в Омане точки – хаба по продвижению белорусской продукции в регионе Персидского залива и Восточной Африки.
Имеются перспективы взаимодействия в области фармацевтики. Заключены первые контракты на поставку в Оман белорусских лекарств, которые проходят сейчас сертификацию. Мы открыты для любых инициатив оманской стороны и были бы рады внести свой вклад в реализацию вашего амбициозного стратегического плана развития страны – «Видение Омана 2040». В качестве общей задачи предлагаю не снижать набранного темпа и динамику взаимодействия, укрепляя достигнутый высокий уровень доверия между обеими странами.
Еще одним перспективным направлением сотрудничества является туризм, о котором сегодня также шла речь во время переговоров. В феврале этого года страны открыли прямое авиасообщение, и уже более 1 700 белорусов побывали в Омане. Беларусь рассчитывает на встречный поток оманских туристов, особенно после подписания сегодня меморандума об отмене виз для краткосрочных поездок.
Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:
По итогам переговоров во Дворце Независимости были подписаны несколько международных документов, которые станут основой для дальнейшего развития двусторонних отношений между Беларусью и Оманом. Среди них дорожная карта по сотрудничеству на ближайшие годы, соглашение между правительствами о международных автомобильных перевозках, а также несколько меморандумов о взаимопонимании в области сельского хозяйства и сотрудничестве онкологических центров двух стран. Еще один документ касается совместного строительства целлюлозно-картонного комбината в Беларуси. Общий объем инвестиций составляет около 1 миллиарда 400 миллионов долларов, а мощности будущего завода рассчитаны примерно на 800 тысяч тонн продукции в год.
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