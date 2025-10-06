Встреча Лукашенко и Султана Омана! О чём говорили лидеры стран?

Беларусь и Оман обсуждают вопросы активизации двусторонних контактов с упором на экономику и инвестиции. Во Дворце Независимости проходят переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти час Александр Лукашенко и Хайсам бен Тарек Аль Саид общались в узком составе, что говорит о серьезности диалога и наличии множества тем для обсуждения. Интерес обеих стран взаимный. Беларусь предлагает Оману широкий спектр сотрудничества – от поставок продовольствия и техники до создания совместных производств. Особое внимание уделяется высокотехнологичным и инновационным направлениям, а также фармацевтике. Речь идет о разнообразных препаратах, включая лекарства для лечения онкологических, иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний. Первые контракты на поставку белорусских медикаментов уже заключены, сейчас они проходят сертификацию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На встрече в узком составе мы уже коснулись вопросов активизации двусторонних контактов с упором на экономику и инвестиции. В Маскате мы с вами говорили о том, что для начала надо запустить 2-3 совместных проекта и продвигаться вперед. Можно сказать, что эта задача нашим бизнесом выполняется. Своими проектами в Омане мы укрепляем продовольственную безопасность не только Омана, но и всего вашего региона. Оманские же инвестиции в сфере деревообработки помогут эффективнее использовать природное богатство Беларуси.

Более того, интенсивные контакты позволили сформировать серьезный пул дополнительных проектов. Мы благодарны вам за интерес к организации сборочных производств, совместных производств и продаж техники МАЗ и «Амкодор». Белорусские предприятия готовы переводить сотрудничество с выбранным оманской стороной партнером в практическую плоскость. В итоге рассчитываем выйти на создание в Омане точки – хаба по продвижению белорусской продукции в регионе Персидского залива и Восточной Африки.

Имеются перспективы взаимодействия в области фармацевтики. Заключены первые контракты на поставку в Оман белорусских лекарств, которые проходят сейчас сертификацию. Мы открыты для любых инициатив оманской стороны и были бы рады внести свой вклад в реализацию вашего амбициозного стратегического плана развития страны – «Видение Омана 2040». В качестве общей задачи предлагаю не снижать набранного темпа и динамику взаимодействия, укрепляя достигнутый высокий уровень доверия между обеими странами.