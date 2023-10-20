Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Подбадривая себя в трудный момент, люди порой говорят, что если вам кто-либо плюнул в спину – это значит, что вы впереди. Согласно схожему принципу нередко «прилетает» и в мире политики. Пример тому – государство Иран, что на данный момент пребывает в опале. Супротив слабых интриг не плетут. И в контексте большой политики западный мир нередко поступает по принципу «подложить свинью». Интригуют за то, что ты им не удобен, интригуют за тем, чтобы сильный ослаб. В этом смысле Беларусь и Иран в своих «отношениях» с коллективным Западом имеют довольно созвучный опыт. И судя по всем очевидным тенденциям, получать мы его не закончили.

Встречаясь на днях с вице-президентом Ирана, Александр Лукашенко заговорил о проблематике западного «давления», и предложил обменяться нажитым опытом: «Вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт преодоления для нас весьма важен!». Пройденный путь и зарубежная «школа жизни» делает наших два государства гораздо ближе, и эта общность сулит возможности для обеих стран. Довольно схожая жизнестойкость с иранцами, но в то же время у Беларуси свой уникальный путь. «Что меня постоянно удивляет, что в ходе этих масштабных акций за этот период Иран нисколько не снизил свой уровень развития, а, наоборот, значительно, прибавил», – сказал глава государства Мохаммаду Мохберу во время все той же встречи. С позиции перспектив обмен опытом преодоления зарубежных интриг обоюдно поможет стать крепче, и помимо того – посотрудничать на развитие наших стран с эффективностью.

«Обстановка в мире накаляется, а кризис на Ближнем Востоке способствует тому, что недружественные западные страны во главе с Соединенными Штатами Америки постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана», – подметил Президент о влиянии социально-исторически уязвимых точек и умения США их использовать, дабы бы разжечь конфликт. На данный момент как раз им в большей степени выгодно, чтоб «Восток» горел.