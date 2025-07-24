У меня хуже. Академикам подсыплю! Лукашенко о картошке в «Озерицком-Агро»

Жатва должна набирать темп, а республиканский каравай – вес. О том, что уборочную кампанию нужно проводить максимально быстро, заявил Президент, лично инспектируя ход работ в полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Ячменю быть – это хорошая культура. Ее будем развивать». Подробности.

Быть и картошке в Беларуси. В «Озерицком-Агро» такая, что позавидовал даже Президент. И снова сорт не белорусский. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я так посмотрел на твою картошку – у меня хуже. Но академикам подсыплю. А какой сорт здесь?

– Лилли.

– Голландский сорт.

– Опять голландский?

– То есть только она сеет иностранную?

– У нее здесь суперэлита немножко посеяна и элита. Картофель для размножения.

– Так ты семеноводческая? Президент Беларуси поручил ускорить темпы уборочной кампании. – Нет, пока что нет. Для себя.

– Если кто-то захочет, и я приеду с корзиной, уже дашь корзину элиты?

– В обязательном порядке. Людям всем продаем.

– Это правильно. Людям надо продавать, кто хочет, чтобы они как-то сменили те сорта. Ну ты знаешь, как в деревне высевают. Выбрали, какой он, синий, белый, посеяли – а урожай уже не тот. Поэтому надо крестьянам.

– Обращаются и фермеры, и дачники. У нас здесь дач очень много вокруг.

– Как у тебя с финансами?

– С финансами у нас все хорошо.

– То есть ты получаешь деньги, за счет своих денег живешь?

Вы тоже заметили, что, как с коллегой, хотя почему как? Александра Лукашенко имеет опыт руководства сельхозпредприятием. Президент разговаривает с Анжеликой Гущеней. Ее биография говорит сама за себя. От и до она знает сферу АПК, сегодня руководит «Озерицким», держит коллектив и дисциплину. По ее ответам на вопросы главы государства можно учебник писать. Настолько все технологически верно и рационально.

Александр Лукашенко:

В пленку ты не заворачиваешь?

– Пленку мы заворачиваем, но только в рулоны и совсем немного для молодняка. Погодные условия, когда нам не позволяет подобрать и положить в яму.

– То есть технологию знаешь, пресс есть, пленка есть?

– Да, все есть.

– Я поручал правительству, еще раз к этому вопросу подойду: обижаются, что пленка дорогая. Да и твои говорили, что дорогая пленка, мол, не можем, поэтому в траншеи дешевле. Ты правильно говоришь.

– Оно, может быть, и дешевле, когда хорошие погодные условия стоят, да, то можно сделать. А когда дожди, то надо выхватывать. Вот буквально пять часов погода хорошая. В сенажную траншею ты не положишь тысячу тонн, а 100-150 тонн заготовишь. Вот мы таким образом в этом году пошли с сеном. Мы более 700 тонн сена заготовили. Просто вырывали каждый час, понимаете? Поэтому контролируем. Сено в сетку высушено, как положено, сложили в сенохранилище, убрали все.

– Поэтому прессу быть, в пленку работать надо. А по поводу пленки, надо еще раз посмотреть на это.

– Я посмотрю, что сделать.