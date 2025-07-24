У меня хуже. Академикам подсыплю! Лукашенко о картошке в «Озерицком-Агро»
Жатва должна набирать темп, а республиканский каравай – вес. О том, что уборочную кампанию нужно проводить максимально быстро, заявил Президент, лично инспектируя ход работ в полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: «Ячменю быть – это хорошая культура. Ее будем развивать». Подробности.
Быть и картошке в Беларуси. В «Озерицком-Агро» такая, что позавидовал даже Президент. И снова сорт не белорусский.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я так посмотрел на твою картошку – у меня хуже. Но академикам подсыплю. А какой сорт здесь?
– Лилли.
– Голландский сорт.
– Опять голландский?
– То есть только она сеет иностранную?
– У нее здесь суперэлита немножко посеяна и элита. Картофель для размножения.
– Так ты семеноводческая?
Президент Беларуси поручил ускорить темпы уборочной кампании.
– Нет, пока что нет. Для себя.
– Если кто-то захочет, и я приеду с корзиной, уже дашь корзину элиты?
– В обязательном порядке. Людям всем продаем.
– Это правильно. Людям надо продавать, кто хочет, чтобы они как-то сменили те сорта. Ну ты знаешь, как в деревне высевают. Выбрали, какой он, синий, белый, посеяли – а урожай уже не тот. Поэтому надо крестьянам.
– Обращаются и фермеры, и дачники. У нас здесь дач очень много вокруг.
– Как у тебя с финансами?
– С финансами у нас все хорошо.
– То есть ты получаешь деньги, за счет своих денег живешь?
Вы тоже заметили, что, как с коллегой, хотя почему как? Александра Лукашенко имеет опыт руководства сельхозпредприятием. Президент разговаривает с Анжеликой Гущеней. Ее биография говорит сама за себя. От и до она знает сферу АПК, сегодня руководит «Озерицким», держит коллектив и дисциплину. По ее ответам на вопросы главы государства можно учебник писать. Настолько все технологически верно и рационально.
Александр Лукашенко:
В пленку ты не заворачиваешь?
– Пленку мы заворачиваем, но только в рулоны и совсем немного для молодняка. Погодные условия, когда нам не позволяет подобрать и положить в яму.
– То есть технологию знаешь, пресс есть, пленка есть?
– Да, все есть.
– Я поручал правительству, еще раз к этому вопросу подойду: обижаются, что пленка дорогая. Да и твои говорили, что дорогая пленка, мол, не можем, поэтому в траншеи дешевле. Ты правильно говоришь.
– Оно, может быть, и дешевле, когда хорошие погодные условия стоят, да, то можно сделать. А когда дожди, то надо выхватывать. Вот буквально пять часов погода хорошая. В сенажную траншею ты не положишь тысячу тонн, а 100-150 тонн заготовишь. Вот мы таким образом в этом году пошли с сеном. Мы более 700 тонн сена заготовили. Просто вырывали каждый час, понимаете? Поэтому контролируем. Сено в сетку высушено, как положено, сложили в сенохранилище, убрали все.
– Поэтому прессу быть, в пленку работать надо. А по поводу пленки, надо еще раз посмотреть на это.
– Я посмотрю, что сделать.
– Ты посмотрел, написал, что нет.
– Нет, там все доработано.
– Смотри сам.
– Хорошо.
– Тебе это виднее, ближе, по всем вопросам, вплоть до цены на пресс. Пресс – это очень важно. На Западе с прессом работают практически везде. Если вы смотрите гонки: Giro d'Italia, французскую и прочие, там поля они показывают. Все в рулонах, в рулонах, в рулонах. Они что, дураки? Нет. А у нас же, знаете, каждый рвет себе. Пресс подороже продать, пленку сделать подороже, хотя это элементарное, казалось бы, дело, эту пленку произвести. Поэтому надо иметь в каждом хозяйстве, особенно если слабое хозяйство. Она-то, конечно, может развернуться и за три дня траншею уложить.
– Три дня для нас это много.
– Видишь, даже много.
– Два дня.
– Это уже хорошо. Даже в Смолевичском (Минском районе) знаешь, сколько хозяйств, которые половину не могут. Поэтому надо маневр этот.
– Конечно. Мы заготовили вот в этом году 22 800 тонн сенажа уже.