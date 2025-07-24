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Зеленский внёс в Верховную раду новый законопроект об антикоррупционных ведомствах

24 июля 2025 19:53
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Зеленский внес на рассмотрение в раду новый закон об антикоррупционных ведомствах – на фоне массовых митингов против предыдущего проекта, принятого два дня назад. Напомним, он предполагал усиление контроля над профильным Национальным бюро и специализированной прокуратурой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зеленский внёс в Верховную раду новый законопроект об антикоррупционных ведомствах-2

Теперь, согласно новому документу, восстанавливаются все полномочия и гарантии независимости антикоррупционных органов. Они не переходят в подчинение генеральному прокурору, как это предполагалось ранее. 

В то же время вводятся обязательные проверки на полиграфе для работников ведомств с доступом к гостайне. Им также запретят выезд за границу на время военного положения, кроме служебных поездок. По словам Зеленского, антикоррупционные органы уже поддержали данный законопроект.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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