Зеленский внёс в Верховную раду новый законопроект об антикоррупционных ведомствах

Зеленский внес на рассмотрение в раду новый закон об антикоррупционных ведомствах – на фоне массовых митингов против предыдущего проекта, принятого два дня назад. Напомним, он предполагал усиление контроля над профильным Национальным бюро и специализированной прокуратурой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь, согласно новому документу, восстанавливаются все полномочия и гарантии независимости антикоррупционных органов. Они не переходят в подчинение генеральному прокурору, как это предполагалось ранее.

В то же время вводятся обязательные проверки на полиграфе для работников ведомств с доступом к гостайне. Им также запретят выезд за границу на время военного положения, кроме служебных поездок. По словам Зеленского, антикоррупционные органы уже поддержали данный законопроект.