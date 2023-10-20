В Гродненском районе погиб 29-летний водитель свеклоуборочного комбайна

По данным следствия, свеклоуборочный комбайн, на котором сотрудник ехал, зацепился за опору линии электропередач. Оказавшиеся под напряжением электропровода упали на жатку комбайна. По предварительным данным, при выходе из кабины мужчина получил электрический удар со смертельным исходом. В настоящее время Следственный комитет проверяет обстоятельства происшествия.