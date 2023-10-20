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В Гродненском районе погиб 29-летний водитель свеклоуборочного комбайна

20 октября 2023 09:23
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Вечером 19 октября в Гродненском районе смертельно убило током 29-летнего сотрудника сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси.

В Гродненском районе погиб 29-летний водитель свеклоуборочного комбайна-1

Фото: Следственный комитет Беларуси

По данным следствия, свеклоуборочный комбайн, на котором сотрудник ехал, зацепился за опору линии электропередач. Оказавшиеся под напряжением электропровода упали на жатку комбайна. По предварительным данным, при выходе из кабины мужчина получил электрический удар со смертельным исходом. В настоящее время Следственный комитет проверяет обстоятельства происшествия.

# Несчастный случай # общество

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