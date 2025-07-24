Акробатическая группа вышла в финал ЧМ по водным видам спорта

В Сингапуре не утихают соревновательные баталии в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Розыгрыш наград продолжается у представительниц синхронного плавания, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня наши девушки из акробатической группы обеспечили себе путевку в финал. В квалификации они набрали 12-ю сумму баллов, а это значит, что борьба продолжается. Главное выступление запланировано на пятницу, 25 июля. Нужно отметить, что в финалах наши девушки будут представлены во всех трех дисциплинах.

На данный момент в активе нашей команды две медали планетарного форума. Ранее Василина Хондошко стала второй в технической программе и третьей в произвольной. А уже 27 июля в розыгрыш наград вступят пловцы.