Победителей проекта «100 идей для СНГ» назовут в Минске

Единое научно-технологическое пространство. Сегодня, 20 октября, в Минске финиширует II международный молодежный проект «100 идей для СНГ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На суд жюри были представлены более 40 разработок из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Новые технологии, искусственный интеллект находят повсеместное применение, и проекты этому соответствуют. Представлены инновации в сельском хозяйстве, машиностроительном комплексе.

Молодые люди активно работают над технологиями беспилотных летательных аппаратов, в робототехнике. Самые яркие идеи обязательно будут (не без помощи взрослых) реализованы в промышленных масштабах. Победителей определят в восьми номинациях.