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Победителей проекта «100 идей для СНГ» назовут в Минске

20 октября 2023 08:28
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Единое научно-технологическое пространство. Сегодня, 20 октября, в Минске финиширует II международный молодежный проект «100 идей для СНГ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей проекта «100 идей для СНГ» назовут в Минске-1

На суд жюри были представлены более 40 разработок из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Новые технологии, искусственный интеллект находят повсеместное применение, и проекты этому соответствуют. Представлены инновации в сельском хозяйстве, машиностроительном комплексе.

Молодые люди активно работают над технологиями беспилотных летательных аппаратов, в робототехнике. Самые яркие идеи обязательно будут (не без помощи взрослых) реализованы в промышленных масштабах. Победителей определят в восьми номинациях.

# Конкурс # общество # Фотофакт

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