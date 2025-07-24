На Европейском юношеском олимпийском фестивале завершился 4-й день – результаты белорусов

На Европейском юношеском олимпийском фестивале завершился четвертый соревновательный день, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Никита Лях завоевал вторую медаль проходящего мультифорума. 24 июля парни выясняли отношения на полтиннике вольным стилем. Белорус с лучшим результатом среди 30 участников прошел предварительную стадию, после чего занял первое место в полуфинале. В решающем заплыве он одержал уверенную победу. Его время 22 секунды 73 сотые. Накануне Никита завоевал серебряную медаль на дистанции вдвое длиннее.

В турнире дзюдоистов шансы на награду в весовой категории до 73 килограммов имел Александр Алейников. В поединок за медаль он вышел через утешение, однако воспользоваться своим шансом не смог. В решающем противостоянии соотечественник уступил представителю Азербайджана и занял итоговое пятое место.

Напомним, всего Европейский юношеский олимпийский фестиваль собрал в Скопье около 2,5 тысячи молодых спортсменов из 49 стран в возрасте от 14 до 18 лет. Беларусь представляют 46 атлетов в семи дисциплинах.