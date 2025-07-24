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Гомель примет первый этап Евро-Азиатского Кубка Дружбы

24 июля 2025 20:04
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Гомель примет первый этап Евро-Азиатского Кубка Дружбы. ﻿Матчи пройдут с 21 по 24 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Конкуренцию хозяевам льда составят «Витебск», «Номад» из Казахстана и российский «Химик». 

Две лучшие команды по итогам квалификационного турнира продолжат борьбу в розыгрыше и примут участие в Финале четырех – там они сыграют с минской «Юностью» и «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Поединки состоятся в середине января будущего года в белорусской столице. Лучший результат среди отечественных клубов показал «Металлург», обыгравший «Неман» в матче за третье место два года назад.

# Хоккей

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