Гомель примет первый этап Евро-Азиатского Кубка Дружбы. ﻿Матчи пройдут с 21 по 24 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Конкуренцию хозяевам льда составят «Витебск», «Номад» из Казахстана и российский «Химик».

Две лучшие команды по итогам квалификационного турнира продолжат борьбу в розыгрыше и примут участие в Финале четырех – там они сыграют с минской «Юностью» и «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Поединки состоятся в середине января будущего года в белорусской столице. Лучший результат среди отечественных клубов показал «Металлург», обыгравший «Неман» в матче за третье место два года назад.