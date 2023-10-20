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Патриотический форум ко Дню отца пройдёт в Марьиной Горке

20 октября 2023 08:13
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Новости Беларуси. Выступление бойцов спецназа и армейский обед. В Марьиной Горке сегодня, 20 октября, патриотический форум, приуроченный ко Дню отца. Новый праздник в Беларуси завтра отметят во второй раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриотический форум ко Дню отца пройдёт в Марьиной Горке-1

В 5-ю отдельную бригаду специального назначения приедут папы с сыновьями в возрасте от 12 до 17 лет. Для ребят, которые скоро станут призывниками, подготовили много интересного: посещение музея, показательные выступления бойцов, знакомство с бытом солдат-срочников и образцами вооружения. Начнется праздничное мероприятие традиционно – митингом-реквиемом на Аллее воинской славы и возложением цветов.

# Армия Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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