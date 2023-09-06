В день рождения БРСМ активисты навели порядок в сквере Марата Казея

Новости Беларуси. Самая масштабная молодежная организация страны БРСМ отмечает 21-й день рождения. По случаю праздника минская молодежь провела трудовую акцию в сквере имени Марата Казея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Самая масштабная молодежная организация страны БРСМ отмечает 21-й день рождения. По случаю праздника минская молодежь провела трудовую акцию в сквере имени Марата Казея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
90 активистов, среди которых студенты столичных вузов, внесли свой вклад в благоустройство Минска. Такие акции проходят ежегодно. Они привлекают внимание молодежи к историческому прошлому, укрепляют связь поколений, что особенно важно в Год мира и созидания.
Отметим, нынешняя инициатива приурочена не только ко дню основания Белорусского республиканского союза молодежи, но и предстоящему Дню города.
Егор Грибанов, студент 1 курса БГУИР:
Сегодня день рождения БРСМ. И так совпало, что сегодня и мой день рождения. И поэтому я их решил совместить и провести время с пользой одновременно, заодно познакомиться с первокурсниками. Я сам первокурсник, решил наладить контакты. Вот, познакомился со многими ребятами.
Екатерина Евдохова, студентка 4 курса МГЛУ:
Сейчас чистота – это тренд, и мы решили его поддержать. И мы бы хотели, чтобы эта традиция сохранилась и для наших потомков, которые будут с нами после этого, чтобы через несколько лет мы пришли сюда и повторили все то, что мы сделали сегодня.
Добавим, БРСМ – это союз единомышленников, людей с активной жизненной позицией. Ключевые задачи организации – патриотическое воспитание и создание возможностей для развития и самореализации молодых людей. БРСМ пользуется заслуженным авторитетом, что подтверждается ежедневным трудом на благо нашей страны.