В день рождения БРСМ активисты навели порядок в сквере Марата Казея

Новости Беларуси. Самая масштабная молодежная организация страны БРСМ отмечает 21-й день рождения. По случаю праздника минская молодежь провела трудовую акцию в сквере имени Марата Казея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

90 активистов, среди которых студенты столичных вузов, внесли свой вклад в благоустройство Минска. Такие акции проходят ежегодно. Они привлекают внимание молодежи к историческому прошлому, укрепляют связь поколений, что особенно важно в Год мира и созидания.

Отметим, нынешняя инициатива приурочена не только ко дню основания Белорусского республиканского союза молодежи, но и предстоящему Дню города.