Товарооборот Беларуси и Китая вырос на 30% за 2022-й. Какие проекты реализуют в ближайшее время?

Китай сохраняет позиции второго торгового партнера Беларуси. Только за 2022 год товарооборот вырос более чем на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономическое сотрудничество двух стран за последние несколько лет выдержало суровое испытание пандемией и рядом внешних негативных факторов. После ковидных ограничений представители китайского бизнеса и власти совершают свои первые поездки в Беларусь, чтобы реализовать проекты, которые были поставлены на паузу из-за локдауна. Итак, гостей встречали в Могилеве. О новых направлениях сотрудничества – в материале Юлии Мычки.

С момента последней встречи в жизни двух городов-побратимов многое изменилось. Могилев заметно разросся, преобразился и позеленел, на что обратили внимание сами гости. А Чжэнчжоу, где численность населения составляет 13 миллионов, превратился в ключевой транспортный узел государственного значения. А ведь общая дорога и для дружбы, и для сотрудничества очень важна.

Сун Шуцзе, заместитель председателя Постоянного комитета муниципального собрания народных представителей Чжэнчжоу (Китай):

Наша экономическая стратегия «Шелковый путь» уже включила в маршрут многие белорусские города. Уверен, мы и дальше будем продолжать взаимовыгодное сотрудничество. В ближайшем будущем будут запланированы визиты представителей китайских предприятий для ознакомления с вашим промышленным потенциалом и обсуждением возможных инвестиционных проектов.

Промышленный гигант «Могилевхимволокно» реализует с китайскими партнерами порядка десятка инвестиционных проектов. Один из них в самой активной стадии. На днях сюда прибыла последняя партия оборудования для монтажа новой производственной линии. Планируется, что уже следующим летом с конвейера здесь сойдет новый продукт – нетканое полотно для средств личной гигиены – спанлейс. Раньше его закупали в России, теперь будут производить свое.

Константин Сиротин, главный инженер – первый заместитель генерального директора предприятия «Могилевхимволокно»:

Это классический импортозамещающий проект, в Республике Беларусь сейчас не производятся именно вот эти нетканые материалы гигиенического назначения. Мы полностью импортируем, в том числе из Российской Федерации, поэтому Республика Беларусь нуждается в этом проекте.

Новый инвестиционный проект поможет распутать старую логистическую цепочку. По сути, предприятие всегда производило основу для нетканых материалов, потом продавало его в России, где из него делали тот самый спанлейс. А после (по иронии судьбы) он опять возвращался Могилев, уже на другое предприятие, где превращался в конечный продукт – например, влажные салфетки или подгузники. Освоение технологии нетканого полотна не только улучшит логистику, но и позволит отказаться от импортных закупок еще одному предприятию.

Константин Сиротин:

Сложная логистическая цепочка, сложная очень. Поэтому мы сейчас ее убираем, ставим у себя линию, будем непосредственно из нашего же волокна (0,17 текса) делать нетканые материалы и рядом, в Могилеве, продавать. Новость о том, что Беларусь готовится к увеличению потока туристов из Китая, на руку еще для одного инвестиционного проекта в Могилевской области. На привлечение китайского капитала в природные территории надеется, например, Белыничский район. И здесь, скажем прямо, предложение, от которого трудно отказаться. Уникальный комплекс озер, которые образовались еще в период таяния ледников, может легко стать жемчужиной для отдыха и выгодной инвестицией для партнеров из Поднебесной. Посол уже оценил.

Ольга Чикирис, заместитель председателя Белыничского райисполкома:

Наша замечательное озеро Заозерье самое большое из всех семьи озер гидрологического заказника. Люди сюда приезжают отдыхать, и, безусловно, в рамках развития именно рекреационной зоны Белыничского района мы хотим инвестиционный проект в рамках, возможно, строительства некого санатория либо какого-то оздоровительного объекта с учетом того, что район богат всеми оздоровительными недрами.