Важный шаг в укреплении двусторонних экономических связей и подтверждение динамичного развития сотрудничества. В Минске открыли Торговый дом Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На новой площадке демонстрируют экспортный потенциал дружественной страны. Также будут проводить презентации, реализовывать сельскохозяйственную, электротехническую, текстильную и другие виды продукции. Торговый дом поспособствует установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран, выходу связей на новый уровень и созданию совместных производств.

Даврон Вахабов, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана:

Товарооборот Узбекистана с Беларусью уже поднимается до 1 миллиарда. И наши президенты обоих стран поставили задачу – поднять оборот до 2 миллиардов долларов. Для предпринимателей этот Торговый дом будет работать как платформа реализации готовой продукции, которая будет экспортироваться из Узбекистана. Также этот Торговый дом будет работать для экспорта продукции Беларуси в Узбекистан. И я уверен, что этот Торговый дом будет увеличивать каждый год объем реализации продукции обеих стран.