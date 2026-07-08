Важный шаг в укреплении двусторонних экономических связей и подтверждение динамичного развития сотрудничества. В Минске открыли Торговый дом Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итоги III Форума регионов Беларуси и Узбекистана подвели на пленарном заседании.
На новой площадке демонстрируют экспортный потенциал дружественной страны. Также будут проводить презентации, реализовывать сельскохозяйственную, электротехническую, текстильную и другие виды продукции. Торговый дом поспособствует установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран, выходу связей на новый уровень и созданию совместных производств.
Даврон Вахабов, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана:
Товарооборот Узбекистана с Беларусью уже поднимается до 1 миллиарда. И наши президенты обоих стран поставили задачу – поднять оборот до 2 миллиардов долларов. Для предпринимателей этот Торговый дом будет работать как платформа реализации готовой продукции, которая будет экспортироваться из Узбекистана. Также этот Торговый дом будет работать для экспорта продукции Беларуси в Узбекистан. И я уверен, что этот Торговый дом будет увеличивать каждый год объем реализации продукции обеих стран.
Открытие Торгового дома – логичное продолжение активной работы торгово-промышленных палат двух стран. Во время официального визита правительственной делегации Беларуси в Узбекистан в феврале был организован двусторонний бизнес-форум, в рамках которого подписаны контракты и соглашения на сумму почти 110 миллионов долларов.