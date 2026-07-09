В Минске простились с Николаем Чергинцом. Рассказываем о жизненном пути писателя

Человек-легенда, выдающийся государственный деятель и мастер остросюжетного слова. В Минске простились с народным писателем Беларуси, генерал-лейтенантом в отставке Николаем Чергинцом. Траурная церемония прошла в Центральном Доме офицеров, собрав сотни коллег, соратников и преданных читателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профессиональный спортсмен, прошедший путь от лейтенанта до начальника уголовного розыска, ветеран войны в Афганистане и авторитетный политик – он знал жизнь во всех ее проявлениях. Николай Чергинец написал более полусотни книг, на которых выросло не одно поколение белорусов.

В траурном зале – родные, друзья, коллеги, сослуживцы, читатели – все, для кого Николай Чергинец был не только народным писателем, но и человеком, которого уважали за преданность своему делу, искренность и умение всегда оставаться рядом. Первый венок в знак глубокой благодарности и памяти от Президента Александра Лукашенко.

До литературы в жизни народного писателя были футбол, тренерская работа, спортивная журналистика, затем юридический факультет и служба в уголовном розыске, где он прошел путь от рядового сотрудника до начальника управления. Выполнял интернациональный долг в Афганистане. Детство же Николая Чергинца пришлось на годы оккупации Минска. Память о войне он пронес через всю жизнь. Позже писатель признавался, что самые интересные истории ему подсказала сама жизнь. Именно так появились романы «Четвертый след», «Приказ № 1», «Тревожная служба», где за детективным сюжетом всегда стоял разговор о долге, совести, цене человеческого выбора и любви к Родине. Беларусь прощается с народным писателем Николаем Чергинцом.

Роман «Финал краба», за который писатель получил всесоюзную литературную премию, когда-то открыл ему путь к признанию. Символично, что предисловие к этой книге написал Василь Быков. Но для Николая Ивановича литература никогда не была только профессией. Он говорил, что слово хранит память народа и формирует его характер.

Николай Чергинец, народный писатель Беларуси:

Роль писателей возрастает неизмеримо. И важно, чтобы это он сам понимал, что он должен служить интересам народа, интересам государства, заниматься воспитанием подрастающего поколения. Повторюсь, я уже сказал как-то, что очень важно, чтобы мы понимали, что мало детям оставить отчество, надо еще оставлять и Отечество.

О том, что писатель должен служить своему народу, Николай Чергинец говорил всю жизнь. И сам подтверждал эти слова делом: поддерживал молодых авторов, объединял писательское сообщество и отстаивал значение литературы для страны.

Проститься с человеком, чьи произведения окрыляли, заставляли сопереживать и думать, пришли сотни преданных читателей. Многие лично были знакомы с писателем и сегодня вспоминают о нем с неизменной сердечной теплотой. Творчество Николая Чергинца оставило глубокий след в душах людей, сделав его уход искренней личной утратой для каждого.

Я работала в строительной организации, и он был частый гость у нас, потому что эта организация еще в Кандагаре строила дороги, помогали афганским людям. И тогда мы познакомились с Николаем Ивановичем. И он мне подарил книгу «Приказ №1». Такой великолепный слог, и я с тех пор стала собирать эти книги.