Новый уровень партнерства: Мирзиёев отметил серьезную базу для продвижения отношений с Беларусью

Исторический шаг и новый статус двусторонних отношений. Беларусь и Узбекистан официально закрепили курс на долгосрочное экономическое и политическое взаимодействие. Главным итогом переговоров президентов двух стран в Минске стало подписание Декларации о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Декларация нацелена на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике, различных направлениях межрегионального сотрудничества. Этому знаковому моменту предшествовали конструктивные переговоры – сначала лидеры двух стран общались в узком составе, детально сверив часы по ключевым позициям международной повестки. Доверительный диалог стал продолжением неформальной встречи «без галстуков», которая состоялась накануне и подчеркнула особый уровень взаимопонимания между Президентами.

Документ закрепляет высокий уровень двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга. Это придаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, в области безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам.

Минск и Ташкент демонстрируют абсолютное совпадение взглядов на глобальную геополитику, выступая за многополярное мироустройство и невмешательство во внутренние дела суверенных государств. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал высокую оценку экономической модели нашей страны, отметив уверенное развитие Беларуси, рост благосостояния граждан и успешное сдерживание инфляции в нынешние турбулентные времена.

Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:

Александр Григорьевич, во-первых, большое спасибо за такой теплый и радушный прием нашей делегации. Всегда говорю, что мы видим успехи: под вашим руководством страна стабильно развивается во всех направлениях. Мы радуемся. Благосостояние народа растет, ВВП растет, инфляция сдерживается. В это сложное и турбулентное время под вашим руководством динамично развивается Беларусь.

В этот раз визит был очень насыщенный подготовительной работой: МПК прошла, Форум регионов прошел, бизнес-форум прошел, образовательный форум, медицинский форум, аналитические группы встречались. Это о чем говорит? Что есть уже серьезная база дальнейшего продвижения по всем направлениям. Бизнес-сообщество друг друга находит. Проекты – они реальные, перспективные, взаимовыгодные. Мы сегодня на новый уровень партнерства поднимаем. Это совершенно другой уровень.

Я хочу сам лично поздравить. Недавно был День Независимости Беларуси. Это великий праздник. Мы вас, весь белорусский народ поздравляем, желаем Беларуси мира, процветания и благополучия. Вчера у нас был серьезный с вами разговор по всем направлениям. У нас по международным отношениям взгляд единый. Пользуясь случаем, я хочу вас пригласить с официальным визитом в любое удобное время в Узбекистан. Большое спасибо.