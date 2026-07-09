АПК, легпром, пищевая промышленность и торговля. Беларусь и Узбекистан дают старт новым совместным проектам. В Минске в тестовом режиме открылся ресторан «Ташкент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерьер заведения передает восточный колорит – здесь использованы аутентичные узоры, текстиль, ковры, посуда и национальные костюмы из Узбекистана. Зал рассчитан на 150 человек, летом будет работать терраса. Визитная карточка ресторана – узбекский плов, приготовленный в чугунном казане; в меню также лагман, шурпа, манты, самса и казан-кебаб. Все мясные блюда – из халяльных продуктов.

На площади в 800 квадратных метров разместились не только залы, но и мини-магазин узбекских деликатесов, а также центр туристических услуг – там помогут подобрать маршруты по Узбекистану.

Нодирбек Рахимов, повар ресторана «Ташкент»: Плов нескольких видов есть: чайхана-плов, ош-и-софи, праздничный плов. Самый уникальный, вкусный плов – это считается праздничный плов. Праздничный плов готовится из риса аланга, лазер, кенжа, есть чунгара, есть девзира.

Гуля Амонова, руководитель отдела въездного туризма в туристической компании Узбекистана: В Беларуси очень много туроператоров национальных, которые готовы работать уже вместе с нами. Узбекистан является одним из самых главных в мире туристических направлений в Центральной Азии. И есть многое, что посмотреть. Кроме исторических достопримечательностей, кроме вкусной еды, наши люди – это самое главное достоинство нашей страны. Люди очень добрые, добродушные и открыты душой. Всегда рады приветствовать вас в Узбекистане.

Даврон Вахабов, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана:

Чтобы укрепить бизнес-отношения именно в сфере туризма, эту инициативу мы поддержали. Сама Торгово-промышленная палата является учредителем. Я думаю, это будет идеальное место для постоянного диалога Средней Азии и Беларуси.

Открытие ресторана – часть укрепления партнерства между нашими странами. Также в белорусской столице начал работу Торговый дом Узбекистана. Подробности.