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В Минске в тестовом режиме открылся ресторан «Ташкент»

09 июля 2026 06:47
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АПК, легпром, пищевая промышленность и торговля. Беларусь и Узбекистан дают старт новым совместным проектам. В Минске в тестовом режиме открылся ресторан «Ташкент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в тестовом режиме открылся ресторан «Ташкент»-2

Интерьер заведения передает восточный колорит – здесь использованы аутентичные узоры, текстиль, ковры, посуда и национальные костюмы из Узбекистана. Зал рассчитан на 150 человек, летом будет работать терраса. Визитная карточка ресторана – узбекский плов, приготовленный в чугунном казане; в меню также лагман, шурпа, манты, самса и казан-кебаб. Все мясные блюда – из халяльных продуктов.

В Минске в тестовом режиме открылся ресторан «Ташкент»-4

Нодирбек Рахимов, повар ресторана «Ташкент»:
Плов нескольких видов есть: чайхана-плов, ош-и-софи, праздничный плов. Самый уникальный, вкусный плов – это считается праздничный плов. Праздничный плов готовится из риса аланга, лазер, кенжа, есть чунгара, есть девзира.

На площади в 800 квадратных метров разместились не только залы, но и мини-магазин узбекских деликатесов, а также центр туристических услуг – там помогут подобрать маршруты по Узбекистану. 

В Минске в тестовом режиме открылся ресторан «Ташкент»-6

Гуля Амонова, руководитель отдела въездного туризма в туристической компании Узбекистана:
В Беларуси очень много туроператоров национальных, которые готовы работать уже вместе с нами. Узбекистан является одним из самых главных в мире туристических направлений в Центральной Азии. И есть многое, что посмотреть. Кроме исторических достопримечательностей, кроме вкусной еды, наши люди – это самое главное достоинство нашей страны. Люди очень добрые, добродушные и открыты душой. Всегда рады приветствовать вас в Узбекистане. 

В Минске в тестовом режиме открылся ресторан «Ташкент»-8

Даврон Вахабов, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана:
Чтобы укрепить бизнес-отношения именно в сфере туризма, эту инициативу мы поддержали. Сама Торгово-промышленная палата является учредителем. Я думаю, это будет идеальное место для постоянного диалога Средней Азии и Беларуси.

Открытие ресторана – часть укрепления партнерства между нашими странами. Также в белорусской столице начал работу Торговый дом Узбекистана. Подробности.

# Беларусь-Узбекистан # Международное сотрудничество # Туризм

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