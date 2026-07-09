Нестабильна только погода – белорусские заправки работают в штатном режиме

Несмотря на традиционный летний пик потребления топлива, внутренний рынок Беларуси работает в штатном режиме, и это при том что сейчас в разгаре сезон отпусков, активные автопутешествия и масштабная уборочная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На автозаправочных станциях страны нет ни дефицита, ни аномальных очередей. В концерне «Белнефтехим» заверяют, что сформирован надежный запас нефтепродуктов, а производственные и логистические мощности позволяют полностью закрывать любые внутренние потребности. Как чувствует себя белорусский топливный рынок и какова обстановка на АЗС, в том числе в приграничных районах?

Юлия Мычка, корреспондент:

Могилевская область, Мстиславский район. До границы с Россией отсюда 18 километров. Это автозаправка № 19, и сейчас в реальном времени ситуация выглядит так.

В среднем за сутки здесь пробивают около полутысячи чеков. Почти треть из них приходится на утренние часы. Время, когда люди спешат на работу, в командировки и по делам.

От вас это услышал, что тут какие-то у нас на заправках очереди или канистрами вывозят. Я не встречал. Не знаю, не скажу ничего.

Бензин – пожалуйста, свободно. Очереди нет, не видно ажиотажа. Это паника какая-то. Может, искусственно создается, я не знаю.

Четыре вида топлива, три колонки, по четыре пистолета на каждое. За час наблюдения три десятка автомобилей, один автобус и всего две машины с российскими номерами. Дмитрий Лазарев возвращается с рыбалки. Сам родом из Мстиславля, но живет в Москве. В отпуске вместе с семьей приехал на малую родину. Здесь вот видно, что проблем нет вроде бы. Ну и так по Беларуси сколько мы ездили, не было проблем с заправками, хоть и приграничье.

Гостям из России в Мстиславском районе только рады. И накормят вкусно, и полный бак зальют. Приграничье – это не только транзитный коридор. Это еще и здравницы, и курорты. Туристический поток к лету стабильно растет, а вместе с ним и средний чек в сфере гостеприимства. За последний квартал товарооборот в районе вырос на 5,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Тех, кто ценит, белорусское радушие, становится больше. Они дольше остаются, больше тратят, чаще возвращаются. Ольга Судиловская, заместитель председателя Мстиславского райисполкома:

Мы видим, что для нас это в любом случае плюс. Мало того, что продаем топливо, у нас его в достаточном количестве. При необходимости своевременно пополняются запасы.

Эта заправочная станция находится на въезде в городской поселок Лиозно. До границы с Россией чуть больше 10 километров, а ближайший населенный пункт к Смоленской области в 20 километрах. На АЗС нестабильна только погода. Дождь периодически сменяется солнцем, в остальном обычный рабочий режим. Автомобильных очередей нет. Кто-то уже заправился, другие не спеша производят оплату топлива.