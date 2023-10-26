Положения Концепции безопасности Союзного государства обсудили в Бресте

Новости Беларуси. Подготовку Концепции безопасности Союзного государства обсудили сегодня, 26 октября, парламентарии двух стран. В Бресте состоялось заседание Комиссии по безопасности и обороне Парламентского собрания Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработка коллективного документа назрела. Ситуация на внешнем контуре обостряется. На этом фоне странам необходим механизм противодействия возникающим угрозам. Действующая концепция была разработана 25 лет тому назад, потому нуждалась в корректировке. Обновленный документ будет учитывать интересы Союзного государства, а также механизмы противодействия вызовам и угрозам.

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нам необходимо больше уделять внимания нашей безопасности. И те нарративы, которые будут заложены в эту Концепцию, будут обеспечивать и охрану государственной границы, и национальные интересы, они тоже должны отстаиваться, чтобы мы жили в мире.

Одна из тем встречи – безопасность на рубежах. Парламентарии обсудили развитие пограничной службы до 2027 года. Предусмотрено строительство новых комплексов и реконструкция существующих на территории Беларуси. На эти цели из бюджета Союзного государства выделили миллиард российских рублей. На этот год порядка 200 миллионов.