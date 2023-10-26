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Положения Концепции безопасности Союзного государства обсудили в Бресте

26 октября 2023 17:29
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Новости Беларуси. Подготовку Концепции безопасности Союзного государства обсудили сегодня, 26 октября, парламентарии двух стран. В Бресте состоялось заседание Комиссии по безопасности и обороне Парламентского собрания Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Положения Концепции безопасности Союзного государства обсудили в Бресте-1

Разработка коллективного документа назрела. Ситуация на внешнем контуре обостряется. На этом фоне странам необходим механизм противодействия возникающим угрозам. Действующая концепция была разработана 25 лет тому назад, потому нуждалась в корректировке. Обновленный документ будет учитывать интересы Союзного государства, а также механизмы противодействия вызовам и угрозам.

Положения Концепции безопасности Союзного государства обсудили в Бресте-4

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нам необходимо больше уделять внимания нашей безопасности. И те нарративы, которые будут заложены в эту Концепцию, будут обеспечивать и охрану государственной границы, и национальные интересы, они тоже должны отстаиваться, чтобы мы жили в мире.

Одна из тем встречи – безопасность на рубежах. Парламентарии обсудили развитие пограничной службы до 2027 года. Предусмотрено строительство новых комплексов и реконструкция существующих на территории Беларуси. На эти цели из бюджета Союзного государства выделили миллиард российских рублей. На этот год порядка 200 миллионов.

Положения Концепции безопасности Союзного государства обсудили в Бресте-7

Андрей Красов, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне:
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Как бы качественно мы ни планировали, все-таки необходимо приезжать и смотреть степень реализации тех или иных планов именно на объектах. В том числе мы сегодня действительно поедем на пограничную заставу. И там своими глазами можем убедиться, что сделано, какие есть проблемы, над чем нам надо совместно работать.

Положения Концепции безопасности Союзного государства обсудили в Бресте-10

Также парламентарии посетили Брестскую крепость-герой, где возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Защита границ Союзного государства, как и в 1941-м, начинается с этих западных метров земли героической цитадели. Память определяет общую стратегию обороны рубежей наших стран.

# Беларусь-Россия # общество # Олег Белоконев # Фотофакт

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