Новости Беларуси. Белорусская партия «Белая Русь» готовится к вступлению в электоральную кампанию. 26 октября в Минске прошло заседание Высшего политсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудили ряд важных вопросов. В частности, речь шла о выдвижении представителей партии в качестве кандидатов в депутаты всех уровней. В планах – включение партийцев и в состав избирательных комиссий. Еще одно важное направление – организация работы наблюдателей. Отметим, с момента первого заседания Высшего политического совета партии прошло чуть больше полугода. За это время «Белая Русь» существенно приросла – ее ряды насчитывают свыше 25 тысяч человек.

Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:

Я уверен, что сегодняшнее заседание Высшего политического совета будет результативным и станет очередным шагом на пути развития Белорусской партии «Белая Русь».

Ярослав Давыденко, студент Белорусского государственного университета:

Присутствие моей команды на Высшем политическом совете Белорусской политической партии «Белая Русь» – это не только приятный бонус, но и составная часть нашего участия в обучающих курсах «Кадровой лестницы». Это очень важно для нас, это не просто приятно, это говорит о том, что Беларусь заинтересована в молодых перспективных людях, в молодых управленцах. Соответственно, мы тоже заинтересованы в том, чтобы в дальнейшем работать на благо не только белорусской политической партии, но и на благо своей страны.