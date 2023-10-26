В Беларуси скорректировали Положение о дипломатической службе

Новости Беларуси. С учетом международной обстановки и поручений Президента. В Беларуси обновлено Положение о дипломатической службе. Указ о его корректировке подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С учетом международной обстановки и поручений Президента. В Беларуси обновлено Положение о дипломатической службе. Указ о его корректировке подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обновленные нормы учитывают определенные ранее подходы к организации работы дипломатов, характер решаемых ими задач. Четко устанавливается порядок поступления на дипломатическую службу, ее прохождения и прекращения.