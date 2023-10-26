Прямой эфир

В Беларуси скорректировали Положение о дипломатической службе

26 октября 2023 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С учетом международной обстановки и поручений Президента. В Беларуси обновлено Положение о дипломатической службе. Указ о его корректировке подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси скорректировали Положение о дипломатической службе-1

Обновленные нормы учитывают определенные ранее подходы к организации работы дипломатов, характер решаемых ими задач. Четко устанавливается порядок поступления на дипломатическую службу, ее прохождения и прекращения.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров: Европа под диктовку американцев решила развалить Евразийский континент на два лагеря
26 октября 2023 16:36

Лавров: Европа под диктовку американцев решила развалить Евразийский континент на два лагеря

Глава МИД Венгрии: я искренне надеюсь, что наступит время, когда евразийское сотрудничество станет реальностью
26 октября 2023 16:36

Глава МИД Венгрии: я искренне надеюсь, что наступит время, когда евразийское сотрудничество станет реальностью

Лукашенко: ЕС является сильной опорой нашего существования, нашей планеты
26 октября 2023 16:34

Лукашенко: ЕС является сильной опорой нашего существования, нашей планеты